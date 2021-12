La localidad de Alguazas vuelve a ser escenario de un hecho delictivo, en esta ocasión de madrugada, en un estanco ubicado frente al Ayuntamiento de Alguazas. "La cristalera y la persiana han quedado hechas trizas", aseguraban testigos. Los vecinos afirman que están hartos de la inseguridad que hay en el pueblo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro menos veinte de la mañana. Un ciudadano grabó desde su casa a cinco individuos escapar tras el alunizaje, que se produjo en un local ubicado enfrente del Consistorio.

El vídeo, que se encuentra ya en poder de los investigadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, muestra cómo los delincuentes se marchan en dos coches, ambos Seat Ibiza, los cuales se sospecha que son robados, indican fuentes policiales. Este jueves por la mañana, la grúa retiraba el vehículo que los ladrones dejaron abandonado, tras empotrarlo contra el negocio.

No ha trascendido qué se llevaron estos amigos de lo ajeno del establecimiento.

"Intentaron robar ocho coches"

Desde Vox Alguazas manifestaron, tras la noticia del asalto al estanco, que "no hay semana, no hay día en el que Alguazas no se levante sin ningún sobresalto por hechos delictivos".

La formación conservadora subrayó que le consta que "los mismos delincuentes que robaron con el método del alunizaje intentaron robar ocho coches en nuestro municipio, aunque sólo pudieron llevarse tres". Los mismos vehículos "en los que los delincuentes se repartieron para robar y huir tras cometer este delito", siempre según el partido de Abascal.

"Desde Vox Alguazas no sabemos si su concejalía es la de seguridad ciudadana o la de inseguridad ciudadana", remarcaron.

Reyertas constantes con armas blancas, tiroteos, okupaciones de inmuebles un día tras otro y faltas de respeto y amenazas constantes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a quienes llegan a agredir físicamente. Muchos policías locales no quieren trabajar en la Vega Media de la Región de Murcia, en especial en Alguazas, hasta el punto que una veintena de ellos han pedido el traslado a un municipio que pueda proporcionarles mejor calidad de vida, tal y como explicaron algunos de los afectados a este diario en octubre.