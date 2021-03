La Policía ha interpuesto un total de 829 denuncias durante este fin de semana en la Región de Murcia por no cumplir las medidas anticovid. Se han registrado 681 en la capital murciana; 81 en Lorca y 67 en Cartagena. Estos datos arrojan un descenso generalizado en el número de sanciones impuestas en las últimas fechas.

Murcia

La Policía Local de Murcia ha interpuesto este fin de semana 681 infracciones relacionadas con incumplimientos de las medidas anticovid impulsadas para combatir la pandemia, según informó el Cuerpo a través de sus redes sociales.

En concreto, los agentes desplegados en los diferentes controles han impuesto 267 sanciones por no llevar mascarilla o hacerlo de forma incorrecta y 204 por no respetar el toque de queda, fijado entre las 22.00 y las 6.00 horas.

También han levantado 27 actas por incumplir las restricciones territoriales; 83 por reuniones entre no convivientes y un centenar por exceso de ocupación en vehículos.

Lorca

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance de las actuaciones realizadas por parte de la Policía Local, entre el 8 y el 14 de marzo, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

En total, los agentes lorquinos han interpuesto 81 denuncias por no respetar las medidas contra el coronavirus. Este dato supone un descenso generalizado en el número de sanciones impuestas en las últimas fechas, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que "a través de los trabajos de control y vigilancia se han interpuesto un total de 81 denuncias (65 de ellas registradas durante el pasado fin de semana).

Entre las denuncias de la semana pasada destacan las 27 por no respetar el toque de queda (todas ellas en fin de semana); 15 por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas (9 de ellas durante este pasado fin de semana); 12 por reunión de no personas convivientes (todas ellas en fin de semana); y 10 denuncias sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (siete en fin de semana).

También se interpusieron cinco por exceso de ocupantes en vehículos (todas ellas en fin de semana); cuatro por incumplimiento del confinamiento; cuatro por consumo de alcohol y fumar en vía pública sin respetar la distancia mínima (una de ellas en fin de semana) y otras cuatro por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.

En este sentido, Ruiz Guillén ha detallado que "esta pasada semana se ha registrado un descenso generalizado de las diferentes infracciones, después del aumento de la semana pasada, y situándonos en niveles de hace dos semanas, destacando el buen trabajo desarrollado que ha contribuido a que remita el número de sanciones".

Cartagena

La Policía Local de Cartagena ha interpuesto este fin de semana un total de 67 sanciones por distintos incumplimientos de las normas sanitarias vigentes para prevenir los contagios por Covid-19, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Saltarse el toque de queda ha motivado la mayor parte de las denuncias, con un total de 36, de las que 28 se han producido en la vía pública y 8 en distintos locales de hostelería, en los que se ha multado tanto a clientes como a los responsables de los establecimientos.

En cuanto al resto de las denuncias, por no llevar puesta la mascarilla o hacerlo de forma incorrecta los agentes han sancionado a 19 personas; por celebrar reuniones de más de cuatro no convivientes se han puesto 9 multas; 2 por circular varios no convivientes en vehículos y 1 a un ciudadano que estaba fumando en la barra de un bar.