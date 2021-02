La Guardia Urbana de Barcelona ha encontrado cadáveres de cachorros de perro en el congelador y otros animales enfermos en una tienda en el distrito de Nou Barris de Barcelona, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado este viernes.

A raíz de una denuncia de particulares que han comprado cachorros enfermos, la Guardia Urbana inspeccionó la tienda para garantizar si se cumplía la normativa de las instalaciones y los requerimientos de salud de los cachorros a la venta.

En el registro del establecimiento, había un total de 30 cachorros de perro, 15 de ellos en la zona de venta, 12 en la zona de cuarentena y dos hospitalizados -uno de ellos diagnosticado positivo de un coronavirus y con antecedente de parvovirus, en estado caquéctico y síntomas evidentes de deshidratación-.

La Guardia Urbana ha abierto diligencias ante el hecho de que la veterinaria contratada por la tienda no tiene el título profesional convalidado en España y no está colegiada, lo que supone que no puede ejercer la práctica veterinaria ni implantar los microchips identificativos a los animales.

En un congelador del establecimiento se han localizado 18 cadáveres de cachorros de perro, en dos bolsas, una de ellas con los pasaportes de los animales.

Irregularidades

El libro de registro de entradas y salidas de los animales en el establecimiento presenta irregularidades importantes, entre las cuales, la falta de registro de los animales muertos de la tienda.

La tercera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha subrayado que los incumplimientos detectados les obliga a "iniciar el correspondiente proceso sancionador y a derivar el expediente al servicio de licencias de Nou Barris de Barcelona para que valore la necesidad de cesar la actividad".

Ha añadido: "Queremos dar un mensaje muy claro de que en Barcelona perseguimos todos los incumplimientos de la Ordenanza de Protección, Tenencia y Venta de Animales, siendo muy contundentes y claros en su aplicación, sabiendo que es una normativa muy ambiciosa y muy valiente en la defensa del bienestar animal".

El Ayuntamiento hará un seguimiento de esta tienda y abrirá diligencias con los informes de la inspección.