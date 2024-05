Pedida de mano en pleno Warm Up: "Comenzó 'Exoplaneta' de Arde Bogotá y era el momento"

El Warm Up fue su principio y "tenía que ser" el escenario en el que ella diera el 'sí quiero'. Así lo pensó Alberto, que cuando Antonio García, cantante de Arde Bogotá, comenzó a cantar una de las canciones más queridas por los cartageneros, 'Exoplaneta', le mostró el anillo a su amada, Míriam, bajo la atónita mirada de los amigos que los acompañaban. "Me quedo muerta" y "vivan los novios" les gritaban, mientras que Antonio García les invitaba a "no tenerle miedo al tiempo" y "tampoco a la oscuridad".

Entre aplausos y vítores ella dio el 'sí quiero' y él le puso el anillo, fundiéndose después en un beso que guardarán para siempre en el recuerdo.

Alberto Martínez, conocido por sus amigos como 'Berto', es narrador en la sección de deportes de Onda Regional y escribe sobre el FC Cartagena y la 2ª RFEF en La Opinión.