Un 6 % de los estudiantes valencianos de 15 años son "frecuentemente acosados". Es el dato que arroja el informe PISA, el más importante del mundo en materia educativa, que mide por primera vez el bullying por autonomías.

Pero ¿Qué significa "frecuentemente acosados"? Que "otros alumnos me han excluido a propósito, se han reído de mí, me han amenazado, me han quitado o roto mís cosas, me han golpeado o empujado, han difundido rumores horribles sobre mí, estuve en una pelea en el centro, me quedé en casa en vez de ir a clase poruqe no me sentía seguro o le di dinero a alguien porque me amenazaron". Si un estudiante ha sufrido una o varias de estas situaciones al més, entra dentro de esta categoría.

El informe internacional mide siempre al alumnado de 15 y 16 años, lo que hace pensar que la cifra real puede ser todavía mayor. Según datos de la Guardia Civil, la mayoría de casos de bullying se concentran en las edades que van desde sexto de primaria a primero y segundo de la ESO. Es decir, de los 11 a los 14 años, aunque cada vez hay casos más tempranos.

Otro dato que arroja el informe es el perfil de la víctima de bullying, o quienes tienen más papeletas para ser acosador en clase. De acuerdo con PISA, las mujeres, los migrantes, y los menores que vienen de familias con pocos ingresos reciben acoso con más frecuencia.

Móviles y acoso

El problema del acoso escolar, lejos de reducirse, ha aumentado en los últimos años. Así lo aseguró Mª Carmen Jiménez, jefa de servicio de Inclusión de la Conselleria de Educación durante unas jornadas organizadas esta misma semana. En concreto, los casos se han duplicado en los últimos 4 años.

Aunque este dato podría ser interpretable, y lejos de ser una mala noticia podría implicar que Conselleria sabe identificar mejor los casos o que las víctimas los denuncian más, haciendo que aflore la realidad del acoso escolar que antes permanecía oculta.

Los últimos datos disponibles arrojan que más de 1.200 menores han sido víctimas de violencia escolar (al menos figuran en el sistema) en el curso 2021-2022. Según los datos publicados por el Síndic de Greuges tras una investigación a Conselleria de Educación, uno de cada cuatro son autlesiones y un 17 % amenazas de suicidio del alumnado.

Como remarcó este lunes el Conseller de Educación José Antonio Rovira, y confirmaron decenas de expertos en un congreso sobre acoso escolar, el mal uso de los teléfonos móviles en los centros y fuera de ellos propicia estas situaciones de bullying y ciberbullying. La edad media en la que un menor valenciano recibe su primer dispositivo con acceso a internet son 8 años, motivo por el cual Rovira anunció regulaciones en los centros escolares al uso de los teléfonos.

Al nivel de Irlanda

El porcentaje de alumnado que es "frecuentemente acosado", sitúa a la Comunitat Valenciana en una buena posición respecto a la media estatal y como la novena autonomía con menos bullying en sus aulas. Se sigue quedando muy lejos de La Rioja (4,1 %) y Castilla y León (4,2 %) que lideran el ránking, pero también de Melilla (12,6 %), Ceuta (10,7 %) y Canarias (10,2 %), que son las peores en este sentido.

A nivel internacional, el país que más ha conseguido erradicar el acoso es Corea, con a penas un 1 % de estudiantes que lo sufren, le sigue Japón con un 3,7 % e Italia con un 5,1 %. La Comunitat se sitúa a la altura de países como Portugal o Irlanda (en una posición de cabeza)., La lista la cierran países como Chipre y Australia (14,1 %) o Reino Unido (13,6 %).