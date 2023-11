Para muchos, el mejor momento después de una buena cena, o durante una fiesta en algún 'spot' bonito, es el instante en el que aparecen las copas y cócteles en el escenario. En la actualidad, lo que siempre hemos entendido como "cóctel" está evolucionando. La tendencia que impulsa un estilo de vida más consciente se está consolidando en la sociedad, y Nordés gin no solo forma parte de ella, sino que su ADN de marca lo estimula.

Tanto es así, que Nordés gin ha creado el concepto 'Fresh Mixology', que surge por la demanda de los consumidores de opciones de bebidas más premium y que se pueden reproducir de forma sencilla desde casa. Los clientes buscan cada vez más cócteles que no solo tengan un sabor excepcional, sino que también sean más equilibrados.

Fresh Mixology y los cocteles con ingredientes de temporada

Por ello, esta marca propone cócteles sencillos, lejos de los ingredientes exóticos, invita a utilizar productos de temporda, acercando la coctelería de alta calidad a todas las personas. ¿Cómo conseguirlo? Nordés gin apuesta por cócteles con ingredientes como las frutas frescas, las hierbas, los jugos naturales y otros elementos naturales clave para su creación. Esta marca es, por lo tanto, la ginebra idónea para todas las personas que sean partidarias de cócteles y copas que potencien el Fresh mixology, convirtiéndola en una ginebra capaz de transformar un cóctel ordinario en uno extraordinario.

Es más, esta ginebra de origen gallego no solo promueve el uso de ingredientes naturales, locales, frescos y de temporada, sino que propone aprovechar los desperdicios que se crean en la cocina para darles una segunda vida en la coctelería. Y no se necesitan más de cinco ingredientes para hacer de esa bebida un cóctel de calidad y, no menos importante, que tenga un aroma cautivador y refrescante.

Es importante destacar que Nordés gin tiene una base vínica de uva albariño y mezcla de 11 botánicos, seis de ellos de tradición gallega: laurel, salvia, eucalipto, salicornia, hierbaluisa y menta, y cinco de ultramar: el cardamomo, el té negro, el hibisco, el jengibre y el enebro. Por si fuera poco, un proceso cuidadoso de elaboración donde cada uno de sus 11 botánicos se maceran por separado con una duración distinta.

Por el mundo de la mano de prestigiosos cocteleros

Nordés gin pretende seguir construyendo uno de sus valores principales, el Fresh mixology, a escala internacional. Y quiere hacerlo de una manera sencilla y cercana para el consumidor, exportando este concepto a países como Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido de la mano de cocteleros profesionales y reconocidos a nivel internacional. Entre ellos, Matteo di Lenno y "Locale" en Florencia, que se encuentra dentro del ranking de los mejores bares del mundo en la posición #46 ( 50 best bars 2023)

