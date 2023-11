Funeraria Fuensanta Tanatorios S.L. es una empresa con una sólida base de experiencia. Durante más de siete décadas, hemos colaborado estrechamente con las familias, ofreciendo un servicio completo y respetuoso en cada fase del proceso funerario. Un equipo de profesionales altamente capacitados se encarga de gestionar todos los trámites necesarios, garantizando un servicio eficiente y de calidad. Los servicios funerarios que ofrecemos en Funeraria Fuensanta Tanatorios S.L. son variados y se adaptan a las necesidades de cada familia.

Contamos con modernas instalaciones en nuestros tanatorios, diseñados específicamente para brindar un ambiente cálido y acogedor donde las familias puedan reunirse y despedir a su ser querido en un entorno tranquilo.

Funeraria Fuensanta Tanatorios S.L. se destaca por su compromiso con la excelencia en el servicio y la atención personalizada. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender cualquier requerimiento o consulta que pueda surgir.

Un ejemplo

Queremos hacer una mención especial de agradecimiento y reconocimiento a Cristina Ríos Fernández, agente funerario: un ejemplo de esfuerzo, dedicación y espíritu funerario. Ella «ama embellcer la muerte».

La empresa cuenta con modernas instalaciones, diseñados para brindar un ambiente acogedor

En el ámbito laboral, el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para alcanzar el éxito. En este sentido, Cristina Ríos Fernández se destaca como un verdadero ejemplo de perseverancia y gratitud en el ámbito laboral.

Su espíritu funerario se refleja en su capacidad para enfrentar los momentos difíciles con entereza y determinación. Cristina no se rinde ante los desafíos, sino que los asume como oportunidades para crecer y aprender. Siempre está dispuesta a asumir nuevas responsabilidades y a enfrentar los cambios con una actitud positiva.

Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y reconocer el esfuerzo y la constancia de aquellos que nos rodean, y a cultivar un espíritu agradecido en nuestro día a día laboral.

Más sobre Funeraria Fuensanta Tanatorios S.L.

Web: https://fuensantatanatorios.es/

Teléfonos: 669 599 758 / 639 661 300

Email: info@fuensantatanatorios.es

Direcciones: Ceutí: C/ Río Taibilla, S/N. esquina con C/ Río Argos // Alguazas: C/ Fé Nº1 Nave 2