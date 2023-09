La NASA publicará este jueves a las 15.30 hora española (09.30 en Washington) un informe muy esperado sobre ovnis, que establecerá una hoja de ruta para el estudio futuro de estos objetos voladores no identificados. Tras la publicación del informe, a las 10.00 horas (16.00 horas en España) la NASA dará una conferencia de prensa en presencia de su director, Bill Nelson, y del astrofísico que dirige la investigación, David Spergel.

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) anunció el año pasado el lanzamiento de una investigación independiente, dirigida por un grupo de científicos y expertos en aeronáutica. Su objetivo no era analizar uno por uno los eventos observados ni intentar explicarlos, sino formular recomendaciones sobre cómo estudiarlos en el futuro.

El término OVNI ha sido reemplazado en la jerga del Gobierno por UAP (fenómenos aéreos no identificados). La idea es desestigmatizar el tema. La NASA define estos fenómenos como "la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse científicamente como un avión o un fenómeno natural conocido". Si bien reconoce la existencia de tales eventos y la necesidad de tomarlos en serio, la NASA lleva un año repitiendo que no hay pruebas de que tengan un origen extraterrestre.

Durante una reunión en junio, los expertos subrayaron la necesidad de recopilar más datos, de una manera mucho más rigurosa que hasta ahora. Un miembro del panel pidió la creación de una oficina dedicada al tema dentro de la agencia espacial.