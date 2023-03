El complejo mundo del entretenimiento está hecho para gente como Xuso Jones (Murcia, 1989). Músico, cantante, compositor y creador de contenido, Jesús Segovia -porque así se llama fuera de los focos- nunca ha tenido miedo de aceptar nuevos retos amoldándose a lo que demandan las circunstancias. Fue influencer antes de que esa palabra sonara por primera vez en España y, desde entonces, no ha salido del imaginario colectivo. Mientras aprendía música de forma autodidacta gracias a Youtube y versionaba canciones de sus ídolos Bruno Mars, Rihanna o Michael Jackson, un vídeo cantando su pedido en McDonald’s se hizo viral hace ya once años y le catapultó a una fama que ha convertido en su modo de vida. Enamorado de nuestra tierra por convicción, la lleva siempre por bandera.

Xuso se comporta ante una entrevista tal y como se muestra en televisión o en sus redes sociales. Desprende naturalidad y cercanía. “Me encuentro muy bien y con salud, que es lo más importante de todo”, afirma. No hay un personaje impostado, porque su personalidad es tan única como imposible de replicar. Quizás haya estado ahí la clave de su éxito durante los once años que lleva en escena, un éxito que no parece abandonarle después de tanto tiempo. “Estoy dentro de muchos proyectos que me hacen muy feliz: algunos ya están en marcha como el podcast de ‘Poco se habla’, que está en el top 3 de los más escuchados de España, y otros televisivos que saldrán en el futuro”, desvela con ilusión.

Aunque viaje mucho, tengo mi base en la Región porque siento que es donde tengo que estar

Con una clara vocación por la música desde que tuvo uso de razón, Xuso desarrolló su talento a la vez que completaba etapas como estudiante que desembocaron en la UCAM. “Estudié la carrera de Turismo, pero siempre tuve claro que me quería dedicar al entretenimiento y la música”, expresa. Se lanzó a subir sus propios vídeos a la red y, dos años más tarde, llegó su explosión. “Mi carrera como figura pública comenzó con el vídeo viral en McDonald’s hace once años y desde ahí di el salto al mundo musical y de la televisión”, explica. Dio el salto porque estaba preparado cuando la propia cadena de comida rápida le contactó para ser la cara de una acción publicitaria.

Las incipientes redes sociales como Facebook y Twitter también fueron clave en su despegue. “Me introduje en las redes sociales porque siempre he intentado diversificar mi trabajo para no meter todos los huevos en la misma cesta”, apunta. Xuso ya tenía una base de seguidores gracias a sus vídeos y varias canciones compuestas por él mismo. Cuando llegó el interés de los sellos discográficos comenzó su carrera musical: lanzó singles, grabó su primer disco en Los Ángeles con Universal Music y puso su nombre en todas las listas de éxitos.

Después de triunfar en la música, Xuso inició su andadura en televisión y aprovechó el ‘boom’ de las redes sociales, en las que fue pionero, para crear una amplia comunidad de más de un millón de seguidores. No en vano, se encuentra entre los 75 mejores influencers de España para la revista Forbes. “Al final hago un popurrí de todo lo que me apetece, me gusta y me hace feliz, que es lo más importante. No me cierro puertas, soy muy aventurero y me encanta probar cosas nuevas o asumir nuevos retos. Mi trayectoria ha sido de hacer muchas cosas”, comenta.

En la actualidad, Xuso se dedica a su podcast y sus redes entre sesiones de grabación para la televisión. “Soy un privilegiado y siempre lo he pensado así. Estoy super agradecido a lo que hay ahí arriba por varias razones: lo primero por tener salud y lo segundo porque profesionalmente me ha ido muy bien en estos años. Me he mantenido y estoy muy contento con todo lo que he logrado. Estoy muy feliz”, reitera. A sus 33 años y tras todo lo logrado, no se aventura a decir que está en la mejor etapa de su vida. “No sé si es mi mejor etapa, porque a los 26 pensaba que lo era y cuando tenía 30 también. Ahora que tengo 33 también pienso que es mi mejor momento. Todas las etapas de la vida pueden ser la mejor, cada una es distinta y en cada una hay un aprendizaje. Eso es lo chulo de cumplir años”, señala.

El murciano es un apasionado de su tierra, y no sólo de la ciudad de Murcia, la que le vio nacer. “Me encanta mi tierra y esa es mi gran suerte. Soy un enamorado de mi tierra y todo lo bueno que digo de ella lo digo por convicción. No lo hago por salir en televisión, sino porque lo siento así. Siento que es la mejor tierra del mundo y me siento super orgulloso. Me encanta”, manifiesta. “Por mi trabajo estoy todas las semanas en Madrid, pero mi base la tengo en la Región de Murcia porque siento que es donde tengo que estar”, añade.

El comunicador y creador de contenido vive el presente como siempre lo ha hecho sin pensar demasiado en el futuro. “¡No sé ni lo que voy a hacer mañana!”, exclama entre risas. “El futuro ni me lo planteo, sólo espero ser tan feliz como soy ahora. No quiero ni más trabajo ni más dinero, solo espero ser feliz, seguir teniendo positividad y seguir teniendo la mente en su sitio, que la tengo, gracias a Dios”, afirma.

Por último, el influencer deja un mensaje para nuestro medio. “La Opinión es uno de los periódicos más conocidos de la Región y yo siempre recuerdo tenerlo en casa porque mi padre lo compraba todas las mañanas o en la playa en verano, gracias a mi abuelo. Yo no soy de seguir mucho las noticias, pero me gusta saber lo que pasa en mi tierra y con La Opinión estoy informado. Con 33 años, nuestra vida ha ido casi de la mano y siento una relación muy cercana”, concluye Xuso Jones