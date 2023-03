El arte es un ámbito de la vida tan bonito como incomprendido. Como humanos, intentamos poner etiquetas a una actividad que basa precisamente su belleza en la libertad, cometiendo el error de juzgarla bajo un pensamiento lógico. Los artistas son los encargados de instruirnos en un entendimiento más amplio, global y artístico y en la Región de Murcia tenemos uno de los ejemplos más claros de ello. Rocío Marín Navarro (Murcia, 1990), conocida artísticamente como Rocío Kunst, es una artista visual especializada en fotografía que rompe constantemente las paredes de la mente y los límites de la vista en su obra, intentando aportar una nueva visión sobre la identidad. A sus 33 años, Rocío ha recibido numerosos premios y reconocimientos mientras ha proyectado su arte desde la Región hacia el resto de España. Aunque su veintena fue un proceso “arduo”, ahora echa la vista atrás con orgullo, desde un momento más calmado de su vida en el que compagina creación artística, docencia y gestión cultural.

De padre murciano y madre madrileña, Rocío siempre sintió un gran interés en el arte. Después de completar su etapa escolar lo tuvo claro: la carrera de Bellas Artes era su siguiente paso. Se dejó llevar por su pasión hacia el dibujo y la pintura, pero fue en el visor de la cámara donde encontró su vocación y actual disciplina. “Tras graduarme en Bellas Artes por la Universidad de Murcia, me especialicé en fotografía en el Centro Internacional de Fotografía y Cine de Madrid”, cuenta. Con la intención de poder desarrollar su trabajo de la mano del arte, la murciana se formó en Gestión del patrimonio histórico-artístico y cultural a su vuelta de Madrid y en formación del profesorado. Todo ello le ha servido para convertirse en quien es hoy: artista, docente en la Universidad de Murcia y gestora del Espacio de Creación Artística Joven de Molina de Segura.

El “trabajo y esfuerzo continuo” son los secretos de Rocío para compaginar sus diferentes ocupaciones. “Empecé trabajando como becaria en empresas del sector cultural y en galerías de arte. Años después comencé como docente en la Universidad de Murcia, trabajo que compagino desde entonces con mi carrera artística y otros trabajos del ámbito cultural como la gestión del Espacio de Creación Artística Joven (ECAJ) en Molina de Segura. Afortunadamente, todos los trabajos que he tenido me han aportado en mayor o menor medida para mi carrera artística, la cual he ido llevando en paralelo”, asegura la murciana. “Mis actividades son susceptibles de nutrirse unas de otras. Arte y educación se retroalimentan”, afirma.

El camino que Rocío ha recorrido hasta encontrar el equilibrio no ha sido fácil y ella misma define su juventud como un proceso arduo. “La veintena es un periodo de muchos cambios, muchos comienzos, la ilusión se mezcla con una gran incertidumbre sin la suficiente seguridad personal y profesional. Pero es el camino que hay que recorrer para llegar a un lugar mucho más calmado”, explica. Ese lugar más calmado es en el que se encuentra ahora, con 33 años, creando y trabajando en estabilidad y conociéndose más profundamente a sí misma. Su proceso de introspección es su fuente de inspiración. “Mi obra es un estudio sobre la memoria del cuerpo y la identidad”, manifiesta.

La artista comenzó a crear en 2018 y ya son cuatro las obras que ha culminado: About me (2018); Inside the house, outside home (2019); Matriz (2020); y Las cenizas del mundo (2022). “En todos mis proyectos hay varios puntos de unión: el espejo, la mirada, el reflejo, la construcción y la deconstrucción o el desarraigo. Pese al cambio de escenarios en mis proyectos, se mantiene como núcleo central el binomio dentro/fuera. Dentro de la casa, fuera del hogar. Dentro de la matriz y fuera. La búsqueda constante de pertenencia”, analiza Kunst.

Con los años, el aprendizaje y crecimiento de Rocío ha ido en aumento. Su progreso se ha visto reconocido en muchas ocasiones y, hasta el momento, la artista ha recibido el primer premio en el certamen de jóvenes creadores de Salamanca (en 2018 y 2020), primer premio del Certamen nacional de Artes Plásticas Carmen Arias (2021), primer premio ODsesiones de la Universidad de Murcia (2021), primer premio CreaMurcia de Artes Plásticas (2021) y primer premio CreaMurcia de Fotografía (2022). Sin embargo, la joven tiene claro que la perseverancia es el camino hacia el éxito. “Para poder ser artista, lo primero que debes aprender es a conquistar el fracaso. Detrás de cada premio hay una larga lista de intentos”, asevera.

Aunque Rocío asegura que “Murcia son las imágenes de su infancia”, su crecimiento artístico necesita expansión desde su tierra hacia el resto del mundo. “Personalmente espero poder seguir creciendo a nivel artístico tanto dentro como fuera de la Región”, desea. En cuanto al arte joven e incipiente, la docente pone positivismo. “Tengo compañeras y compañeros con muchísimo talento, ilusión y ganas de trabajar, eso me da mucha esperanza en nuestro futuro. Lo estamos luchando”, reitera.

Antes de concluir la entrevista, la artista muestra su agradecimiento a este medio por el apoyo que ha sentido a lo largo de su carrera. “Siento que el diario La Opinión ha apoyado mi carrera artística, haciéndose eco de mis exposiciones y dedicándome un espacio en sus publicaciones. Estoy tremendamente agradecida por ello”, comenta. Por último, Rocío deja su deseo de normalizar la remuneración al artista por parte de las salas expositivas, lo que para ella significan las “buenas prácticas en el arte”