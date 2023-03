Para mí, como Alcalde de Murcia, es un gran honor poder dedicar unas palabras a un medio que ya es parte de la idiosincrasia informativa y periodística de nuestro municipio y de toda la Región. La Opinión cumple 35 años de vida. 35 años informando, formando y entreteniendo, 35 años haciendo honor a los principios deontológicos del periodismo y nutriendo de información veraz y contrastada a los vecinos y a las vecinas de Murcia.

En el Ayuntamiento de Murcia, y en mi figura como Alcalde, tenemos claro el papel importante, necesario e indispensable de los medios de comunicación como garantes, no solo de los valores más inamovibles de la democracia, sino también como eje principal en la defensa de los derechos humanos, del Estado del Bienestar y de la libertad de expresión. Los periodistas y fotoperiodistas son, en definitiva, los guardianes de la libertad.

En estos 35 años, La Opinión ha sabido plasmar en sus páginas, y luego en su página web, cómo la ciudad de Murcia ha ido transformándose, haciéndose cada vez más moderna y accesible para los propios ciudadanos y ciudadanas, así como para los que vienen de fuera. Murcia es un paraíso dentro de la Península Ibérica, y sus puertas siempre están abiertas para el que la quiera conocer.

En esta etapa que atraviesa nuestro mundo, donde la inmediatez de las redes sociales y la carrera por ser los primeros en contar una noticia convierte el trabajo de los y las periodistas en una maratón, es importante seguir manteniendo el esfuerzo por la verdad. Las fake news son una realidad terrible, una bala perdida entre la muchedumbre que no solo hace un daño terrible, sino que también se propaga como un virus. Es trabajo de todas y de todos luchar contra las noticias falsas, no alimentarlas y prestigiar la preciosa profesión que es el periodismo.

La Opinión siempre ha sido bastión del buen hacer en el periodismo y ha cumplido con creces la labor de mantener informada a la ciudadanía. En estos dos años en los que he tenido el inmenso honor de ser el Alcalde de Murcia, de mi municipio querido, he sentido el respeto de cada uno de los profesionales que forman parte de su plantilla. Y, en sus páginas, he seguido de cerca el día a día de tantos temas que son importantes para los vecinos y las vecinas de Murcia.

Política, sociedad, cultura, ocio, deportes… Sus páginas quedan para la historia del periodismo regional, como una muestra fehaciente de la buena labor periodística y del empeño por informar desde la veracidad a todas las personas que deciden coger sus páginas. Nunca olvidaré, por ejemplo, el trabajo ejemplar que llevaron a cabo tras el terremoto de Lorca, estando al pie del cañón en uno de los momentos más difíciles para la Región de Murcia.

En definitiva, y como dijo Ryszard Kapuscinski, “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. Y confío plenamente en esa máxima.

Deseo a La Opinión, y a todas las personas que forman parte de este medio, otros 35 años más de información, de buen periodismo y de éxitos en lo que emprendan.