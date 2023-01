La canción de Shakira y Bizarrap en la que la artista colombiana arremete contra su expareja Gerard Piqué, su exsuegra y la actual compañera sentimental del exfutbolista del FC Barcelona, está dando mucho juego en los medios de comunicación, en las redes sociales y también en la calle.

Además de convertirse en el tema de moda, está superando todos los récords de visualizaciones en Youtube con más de 134 millones en cinco días, ya ha recaudado una cifra superior a los 115 millones de euros.

Tanta notoriedad por el revuelo social no ha pasado inadvertida para los departamentos de comunicación de las Policías Locales de Alicante. Tal es así que los Cuerpos de Seguridad de numerosos municipios han aprovechado el interés que la letra de la canción ha suscitado para difundir por Facebook sus mensajes. Tanto en materia de seguridad ciudadana como de buenas prácticas en la conducción e incluso en prevención frente a la violencia de género. Post llenos de ironía que siguen la letra de la canción 'BZRP Music Sessions #53' y se permiten divertidos juegos de palabras con sus correspondientes moralejas.

El de la Policía Local de Elda dice: "Este post va "pa" tipos como tú. No te piques pero por mucho que tengas un Ferrari o un Twingo aparcar de manera indebida, claramente conlleva multa".

Por su parte la Policía Local de Santa Pola ha emitido un comentario más paternal: "Bueno, a nosotros nos da igual que lleves un #Ferrari o un #Twingo, o un #Rolex o un #Casio. Lo que queremos es que, como dice la canción de moda, no vayas acelerado sino despacio. O sea, con #SeguridadVial. ¿No entiendes nada? No te preocupes, te queremos igual".

El consejo de la Policía Local de Elche tiene que ver con las rupturas sentimentales: "Un aspecto básico de la pareja es el respeto, si no funciona hay que pasar página. #Claramente . Siempre será mejor poner fin con determinación e irse con la música a otra parte. Siempre sin PIQUEs".

Más prosaica se ha mostrado la Policía Local de Novelda en su perfil de redes sociales: "Claramente no nos importa si vas en #Ferrari o en un #Twingo. Ante un control policial, sigue las indicaciones de nuestros agentes. Disfruta del finde con #responsabilidad y que no te salpique una #denuncia".

Todas estas publicaciones han generado, a su vez, numerosas reacciones de los ciudadanos en las redes sociales dando lugar a todo tipo de comentarios y alimentando la división entre los dos bandos: quienes opinan que la cantante se ha empoderado y quienes consideran que se ha denigrado.

Son algunos ejemplos pero hay muchas más Policías Locales de toda España -Murcia y Peñaranda entre otras- que también han entrado al trapo de la canción de despecho de Shakira contra Piqué.

Hasta en un foro de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha salido a colación el tema viral. El psicólogo y ex defensor del Menor, Javier Urra, acudía en Elche a unas jornadas y se ha "sal-picado" con su opinión. Para el ex defensor del Menor, los comportamientos de la cantante colombiana Shakira y del exfutbolista Gerard Piqué tras su divorcio pueden afectar a sus hijos. "Es lesivo para sus hijos", no ha dudado en afirmar "clara-mente".