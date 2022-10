Una bandera trans gigante se ha posado frente a las puertas del Congreso de los Diputados y numerosos partidos políticos han sellado sobre ella su compromiso de impulsar la ley trans. Unidas Podemos, PNV, Bildu, ERC, Más País, PDeCAT y la CUP han firmado la bandera en un acto simbólico de los colectivos LGTBI. Sin embargo, ha faltado a la foto un partido crucial para el avance de la norma: la ausencia del PSOE se ha dejado sentir.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), la asociación Chrysallis y la Fundación Triángulo se han encontrado con representantes parlamentarios a las puertas del Parlamento para escenificar la necesidad de una tramitación parlamentaria sin más retrasos y que no amenace los derechos recogidos en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno.

Al acto, celebrado a pocos días de que se cierre definitivamente el plazo de enmiendas de la norma, se han acercado también la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la directora general de Diversidad Sexual y derechos LGTBI, Boti García Rodrigo.

"Necesitamos una ley estatal que blinde esa autodeterminación a todas las personas trans, no necesitamos más demoras, necesitamos el compromiso del Congreso para que esta ley sea aprobada antes de Navidad. (...) Nuestros derechos tienen que hacerse reales. Hemos sufrido mucho en estos años. No necesitamos sufrir más, esto ya atenta a nuestra salud mental como personas trans", ha explicado a los medios de comunicación la presidenta de la FELTGI+, Uge Sangil.

La secretaria de Estado de Igualdad ha asegurado por su parte que la ley será una realidad porque existe un "compromiso firme por parte del Gobierno" que "se va a traducir también en una tramitación parlamentaria ágil".

Rodríguez, convencida de que "no habrá más obstáculos" para la ley, ha asegurado que no se va a retroceder en derechos a la vez que ha aprovechado la oportunidad para lanzar un mensaje al grupo socialista.

"Desconocemos cuáles son las enmiendas que quiere presentar el PSOE, pero quiero hacer un llamamiento al Partido Socialista: el socialismo siempre ha estado comprometido con nuestro colectivo, creo que es hora de que vuelvan a expresar este compromiso y necesitamos que sea con obras, no bastan las palabras y queremos que sea cuanto antes", ha espetado.

Han sido numerosos los partidos que han querido arropar a los colectivos LGTBI este jueves. Han firmado una bandera trans gigante que ha viajado por toda España en los últimos meses recabando apoyo institucional de las distintas autonomías para defender los derechos trans.

Unidas Podemos, PNV, Bildu, ERC, Más País, PDeCAT y la CUP han sellado su compromiso, que se traduce en que no promoverán ningún retraso de la tramitación parlamentaria, no tratarán de recortar los derechos recogidos en el proyecto y apoyarán enmiendas impulsadas por los colectivos que hacen referencia a menores, migrantes y personas no binarias.

La ausencia del PSOE en el acto frente al Congreso ha resultado llamativa. La presidenta de la FELTBI+ se ha mostrado optimista y cree que los socialistas mantendrán su palabra de aprobar la ley.

"Hoy no estaba el PSOE porque creo que están en su debate interno. (...) Sabemos del compromiso del presidente del Gobierno, a quien le he mandado una carta estos días preocupada por esta nueva prórroga y hoy ha respondido al compromiso del partido, así que creo que va a haber ley", ha asegurado Sangil.

Efectivamente, Pedro Sánchez ha roto su silencio sobre la ley después de unos días convulsos por el aplazamiento de su tramitación parlamentaria, algo que llevó a la activista histórica Carla Antonelli a abandonar el partido.

"Estoy convencido, no tengo ninguna duda de que la ley saldrá adelante", ha declarado a los periodistas durante su viaje a Sudáfrica, y ha añadido que las enmiendas en las que trabaja el grupo parlamentario satisfarán incluso a las voces más críticas con la norma.

Y para intentar zanjar la división interna, ha asegurado que en el PSOE "hay un solo feminismo".

El grupo parlamentario socialista ha afirmado que registrará sus enmiendas al texto el próximo lunes y ha avanzado que tendrán que ver con la reversibilidad del cambio registral del sexo en el Registro y con el término violencia intragénero.

En el Ministerio de Justicia están trabajando en las enmiendas del PSOE con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de la ley, mientras que fuentes de Igualdad han recordado que la autodeterminación de género de menores y adultos es una línea roja.