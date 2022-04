El tiktoker mallorquín Naim Darrechi considera que en España no hay igualdad entre hombres y mujeres por culpa del feminismo. "No vais a tardar mucho en ver a hombres manifestándose en las calles pidiendo derechos", ha afirmado el tiktoker, que cuenta con más de 28 millones de seguidores en la plataforma, durante un directo con el también influencer José Nogales. En esta línea, ambos jóvenes pidieron durante la retransmisión que "si hay alguien aquí que pueda decirme que los hombres tienen los mismos derechos que las mujeres, si hay alguien que pueda demostrarlo, que entre en el directo y lo haga".

"Muchos hombres sufren en silencio", aseguran, por lo que consideran que se tienen que hacer "cambios de verdad" que hagan que "España vuelva a ser la de antes". Para ello, su amigo José Nogales ha confesado a sus casi 453.000 seguidores que quería montar un partido político y fichar a Darrechi "porque es un tío inteligente que sabe de lo que habla". Ambos consideran que podrían hacerlo mejor que los "monigotes de feria" que actualmente hay en la política española. "Podríamos estar nosotros con un buen trajecito, con un buen discurso, con una buena lucha", ha dicho el mallorquín.

En otro momento del vídeo ambos comentan que hay que aceptar y tolerar la orientación sexual de las personas. Mientras Darrechi dice que de hecho no puedes saber si te gusta "la carne o el pescado" si no lo pruebas, Nogales le pide que no vaya por ahí, que a él le gusta las mujeres, "mucho". Pero para Darrechi, "el macho lo prueba y lo descarta, ese es el verdadero macho".

Diálogo entre Sócrates y Platón pic.twitter.com/vTEUfhrlaf — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) 20 de abril de 2022

El directo de TikTok no ha tardado en compartirse por Twitter y otras redes sociales, donde muchos internautas han criticado y se han burlado de los dos influencers. "Conversación entre Sócrates o Platón", comentaba un tuitero titulando un fragmento del vídeo. "Yo creo que es un troleo. No pueden ser tan idiotas", comentaba otro usuario, o "qué elocuencia, qué consciencia de la realidad, qué piños tan blancos, qué cortes de pelo baratitos, cuanta laca, qué…" añadía otro en tono de burla.

El tiktoker mallorquín ya se hizo viral en todo internet hace unos meses, cuando aseguró que no le gusta "usar condón y, si protestan, les digo que soy estéril", porque además, añadía, siempre intenta "acabar dentro". Tras la polémica generada, el Ministerio de Igualdad se querelló contra el joven porque, según apuntó la ministra Irene Montero en un tuir, "quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual".

También la Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut denunció a Darrechi por estas declaraciones, pero la Fiscalía Superior de Balears archivó la causa al considerar que las declaraciones del influencer, "de carácter indeterminado y genérico", se producen en "un contexto referenciado por el derecho a la libertad de expresión y sin perjuicio de su carácter totalmente desafortunado, irresponsable y socialmente reprochable". Por este motivo, añade el Ministerio Público, "no pueden, inicialmente por sí mismas, ser objeto de consideración penal como 'delito de odio' o cualquier otro".