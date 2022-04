Ramón Alcañiz, icono de los "iaioflauta" en València, ha fallecido a los 75 años. Fue una de las figuras valencianas de activismo y denuncia más destacadas de los últimos años. Con su voz bronca y su bigote blanco característico, este pensionista de Benimàmet no faltaba a ninguna concentración para alzar la voz porque su idea era clara, contundente y luchaba por ella cada día: "Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones", aseguraba a sus compañeros de la plataforma "Iaioflautas València", cuyo lema era "luchar para impedir que arruinen el futuro de nuestros hijos y nietos". Él mismo también lo explicaba: "Somos una gran plataforma horizontal de viejos luchadores e intentamos recuperar los derechos que nos han arrebatado".

Este camionero jubilado que se sumó al movimiento "iaioflauta" cuando éste comenzaba a gestarse en la plaza del Ayuntamiento durante el 15M, se reunía cada lunes con sus compañeros "iaioflautes" en la plaza de la Virgen de València para protestar contra la violencia machista y en defensa de las pensiones, de la sanidad y la educación pública.

Ramón Alcañiz tuvo notoriedad cuando en 2017, aquel autobús de la plataforma Hazte Oír que recorrió las principales ciudades de España con el lema tránsfobo "Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen" llegó a València. Ese día, 31 de marzo, los agentes de la Policía Nacional le pusieron una multa de 600 euros por "proferir insultos y amenazas" a representantes de la plataforma Hazte Oír. "Yo no insulté a nadie. Simplemente les llamé xenófobos, racistas, sinvergüenzas y embusteros. Les dije que no eran bienvenidos aquí", se defendió Alcañiz en Levante-EMV, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, aquel día. "Me denuncian por decirles a los de Hazte Oír que son unos sinvergüenzas", explicó. Junto a él, fue denunciado también otro activista LGTBI, Fran Pardo, a quien en el vídeo que publicó este diario en su edición digital aquel día se observa sosteniendo una bandera arcoiris y gritando a los miembros de Hazte Oír que no son "nadie para decidir sobre el derecho de las personas".