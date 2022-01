La pugna entre partidarios y detractores de las vacunas contra el Covid se ha trasladado al plano económico y aquellos negacionistas que han decidido no vacunarse (o que dicen no haberlo hecho) han lanzado en Estados Unidos una criptomoneda a la que llaman 'Unvaxxed sperm', o 'Esperma de no vacunado'. Supuestamente. Porque también puede ser la forma que tienen los que apoyan la vacunación para mofarse de ellos.

Sea quien sea el ideólogo de la iniciativa, ha creado un perfil con el mismo nombre en Twitter y el resto de redes sociales -que posteriormente ha sido copiado por otros usuarios- y ha elaborado una sencilla página web en la que lo primero que hay que hacer para acceder a ella es declarar que se está en contra de los "mandatos de vacunación", es decir, declarar que no se está vacunado. Esperma no contaminado La criptomoneda se creó supuestamente el pasado 28 de noviembre -o, al menos, empezó a cotizar ese día- y sus creadores la han lanzado para comerciar con el semen de los no vacunados, alegando que se va a convertir en el próximo oro líquido, porque es un esperma no contaminado. Y todo ello pese a los estudios que parecen indicar lo contrario e investigan cómo afecta el hallazgo de Covid-19 en testículos humanos a la fertilidad masculina y la transmisión sexual. "Hemos creado el Caballo de Troya definitivo: un 'token de meme' que está difundiendo de forma viral el mensaje de que la salud, la libertad, el pensamiento crítico y el amor prevalecerán sobre la programación cognitiva, la conformidad, la vergüenza y el miedo", señalan en la web. Tinder para los "sangre pura" Además, los creadores de la web anuncian que pretender crear una versión de Tinder para los "sangre pura" que no se han vacunado y un 'Freedom Apothecary', una farmacia virtual para comprar "suplementos y medicamentos prohibidos", como la ivermectina, y que solo aceptaría la criptomoneda 'Unvaxxed sperm. Y para rizar el rizo, la web también anuncia la 'Operación Arca de Noé', que incluirá un depósito para congelar espermatozoides y óvulos sin vacunar criogénicamente para perpetuar la raza humana. Tras los supuestos objetivos, y junto a una foto de lo que parece el cenote de Aktun Chen (situado en la Riviera Maya mexicana), se anuncia "la entrada de nuestros próximos lujosos palacios subterráneos secretos de la Resistencia, donde surgen sentimientos apocalípticos y románticos".