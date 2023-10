La autopsia ha confirmado que Álvaro Prieto, el joven cordobés al que se le perdió la pista el pasado 12 de octubre en la estación sevillana de Santa Justa, murió electrocutado el mismo día de su desaparición.

Aunque desde Renfe aseguraran que el tren no estaba en funcionamiento, no significa que no hubiera electricidad en las catenarias, los cables aéreos que alimentan con energía eléctrica a las locomotoras y que tienen una tensión mínima de unos 3.300 voltios.

Las electrocuciones son uno de los accidentes domésticos más frecuentes y temidos. Provocan 150 muertes al año y 1.600 heridos, según los últimos datos del Centro Español de Información del Cobre.

Sin embargo, no todos los accidentes eléctricos (que la mayoría se producen en el entorno laboral o en el hogar), tienen las mismas consecuencias, como explican desde la Clínica Universidad de Navarra.

Todo depende de la intensidad de la corriente, tiempo de exposición, recorrido de la corriente, naturaleza de la corriente y humanos, que son las características propias de cada paciente.

Además, las lesiones dependerá de los voltios, por lo que se dividen en:

Alto voltaje, cuando el cuerpo ha recibido una descarga eléctrica de más de mil voltios.

Y bajo voltaje, cuando se reciben menos de 1.000 voltios.

Como dato, las líneas eléctricas de alta tensión superan 100.000 voltios, mientras que los rayos tienen 100 millones de voltios. La tensión eléctrica proporcionada en los hogares generalmente se fija en 230 voltios.

Electrocución: ¿cuáles son los síntomas?

A nivel local: quemaduras, destrucción muscular, trombosis vascular, gangrena…

A nivel general: parada cardiaca, asfixia, quemaduras internas, contracciones musculares intensas, afectación neurológica y renal.

¿Qué hacer ante una descarga eléctrica?

Lo primero y más importante, resaltan los especialistas, es no tocar a la persona mientras esté en contacto con la corriente eléctrica. Si se trata de un accidente doméstico, se debe interrumpir la corriente inmediatamente.

No se debe tocar la piel de la persona y permanecer sobre algún material seco y aislante (alfombra, periódicos, madera, etc.) y con un palo o una silla empujar a la persona lejos de la fuente de electricidad.

En el caso de fuego, apagar las llamas, y envolver los pies de la persona afectada con una toalla seca o una sábana.

Lo siguiente, si la persona está respirando, colocarlo en la posición lateral de seguridad, que consiste en:

Colocamos a la persona tumbada boca arriba.

Flexionar el brazo del lado interno para formar un ángulo recto con su cuerpo.

Con la pierna del lado interno recta, flexionamos la pierna del lado externo, hasta formar un ángulo con el cuerpo.

Giramos el cuerpo hasta que quede completamente de lado.

En cambio, si no respira o no tiene pulso, hay que iniciar las maniobras de reanimación básica.

¿Cómo evitar una electrocución?