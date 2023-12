¿Cuáles son las estrategias más efectivas para familias que enfrentan el TDAH?

Este sigue siendo el trastorno más popularmente desconocido. Todavía es necesario aclarar que el TDAH no es un trastorno de la conducta sino un trastorno del neurodesarrollo -altamente hereditario- que afecta a un 7.8% de lo niños en edad escolar. Afecta a todo tipo de niños, en la misma proporción a niños con altas capacidades. Algunos niños superdotados sufren porque no pueden ajustar las altas expectativas del entorno debido a que tiene un TDAH no diagnosticado ya que es suele atribuir la desatención a la desmotivación por ser tan listos.

¿Cómo pueden ofrecer las instituciones educativas un entorno más inclusivo para estudiantes con TDAH?

Como profesional que he sido testigo del despertar al TDAH en España -de ello hace más de 25 años- todavía tengo que incidir en que se tomen decisiones y se implementen medidas coherentes con el objetivo de construir una escuela que atienda a la diversidad de su alumnado, algo de lo que tanto gusta alardear a los políticos en general pero que en la práctica se traduce en cargar el peso únicamente en los maestros y confiar en su capacidad multiplicar los panes y los peces. Porque seguimos recortando recursos de forma alarmante.

¿Cómo crees que se pueden mejorar los recursos de apoyo para personas afectadas?

El primer paso es reconocer la realidad del TDAH: que son niños con 2-3 años de inmadurez en muchas áreas de su desarrollo y que la mayoría se complica con otros trastornos de aprendizaje, con problemas de conducta o emocionales que hacen que requieran apoyos específicos, si cabe todavía más, en la adolescencia. Desde el punto de vista escolar, los únicos apoyos autorizados para TDAH suelen suponer un mero maquillaje como sentarlos en primera fila y darles más tiempo en los exámenes.

¿Qué consejo práctico destacarías para padres que buscan comprender y apoyar a niños con TDAH?

Por los motivos que hemos mencionado antes, el de formarse para llegar a ser ‘cuasi-profesionales’ en educación. El TDAH es un trastorno que no se parchea con improvisación ni resulta suficiente subirse a esta corriente de ‘fast therapy’ a base de chats, vídeos de youtube o charlas motivadoras de unos minutos. La familia -digno la familia y no solo el niño- necesita un traje a medida de sus necesidades, que debe ser confeccionado por un sastre formado y de confianza – uno del área médica y otro de la educativa- que lo diseñe de forma personal y que haga las modificaciones necesarias con el paso del tiempo.