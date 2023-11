En la historia reciente de las prótesis de rodilla destacan por sus aportaciones dos cirujanos, Michael Freeman (1931-2017) y John N. Insall (1930-2000). Ambos publicaron en los años 70 y 80 conceptos fundamentales de cómo implantar las prótesis de rodilla. Esos conceptos son los que se han seguido y se siguen por la mayoría de los cirujanos. Dichos conceptos no tienen en cuenta la individualidad de cada paciente. Cuando fundamos ICAR (Instituto de Cirugía Avanzada de la Rodilla), el término ‘avanzada’ no lo elegimos por casualidad. Nosotros dejamos de utilizar los conceptos propuestos por Freeman e Insall hace años. Pensamos que cada rodilla es diferente y que recuperar con la prótesis la anatomía previa a la enfermedad es posible y consigue mejores resultados. En 2005 Stephen S. Howell describe la alineación cinemática. Esta filosofía alinea de forma natural la rodilla, mediante la colocación personalizada de los implantes en la línea articular nativa de la rodilla, tal y como era antes de que se desarrollara la enfermedad. Este método, que se personaliza para cada paciente, acelera la recuperación y proporciona mayor estabilidad en todo el rango del movimiento, mayor alivio del dolor, mejor función y movilidad de la rodilla que la técnica tradicional propuesta en los años 80 del pasado siglo, que sigue siendo empleada por la mayoría de los cirujanos en nuestro medio. ‘Avanzada’ no es un término al azar. Además, en ICAR, para esta cirugía empleamos un modelo protésico adecuado, la GMK-Sphere (Medacta International, Castel San Pietro, Suiza). GMK-Sphere replica con mayor naturalidad que los otros modelos protésicos el movimiento de la rodilla. Antes de fundar ICAR, los doctores León-Muñoz y Moya-Angeler hemos adquirido notable experiencia, también, en la planificación de las cirugías protésicas de la rodilla sobre modelos virtuales en 3D y en emplear bloques de corte personalizados para cada paciente para este tipo de cirugía. Dicha experiencia queda reflejada en numerosas publicaciones y conferencias e incluso en el diseño de la técnica original para la cirugía de recambio protésico.

Si bien la cirugía protésica (ya sea de uno o varios compartimentos) es una parte importante del trabajo en ICAR por lo común y limitante que es la artrosis de rodilla, en ICAR no nos limitamos a este tipo de patología, ya que nos ocupamos de todas las enfermedades y lesiones que afectan a la articulación de la rodilla: lesiones meniscales, de ligamentos, del aparato extensor y del cartílago. Todo ello desde los principios de la Medicina basada en la Evidencia, con las tecnologías más actuales (por ejemplo, las basadas en realidad aumentada) y con nuestra actualización constante. En ICAR nos ocupamos de la patología de la rodilla del deportista. Nos gusta el deporte, pensamos que la mejor forma de entender lo que le pasa a un deportista es serlo uno mismo, por ello lo practicamos con asiduidad y pensamos que una enfermedad o una lesión en la rodilla no debería provocar el abandono del deporte. Al contrario, tenemos el compromiso de intentar recuperar esa rodilla para la práctica deportiva. ICAR es patrocinador actualmente de la Siyasa Gran Trail by Trangoworld. En ICAR nos dedicamos específicamente a estudiar y tratar todos los problemas relacionados con la rodilla. Somos especialistas en rodilla, realizamos cerca de 500 intervenciones anuales y empleamos las técnicas que se ajustan más a las necesidades de cada paciente proporcionando un enfoque personalizado e individualizado a las demandas específicas de cada individuo. Además trabajamos con un equipo multidisplinar de rehabilitadores, fisios, preparadores, entrenadores y readaptadores que nos ayudar a maximizar los resultados de nuestras intervenciones.