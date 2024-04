El gran diccionario de la inclusión

U n total de 12.721 estudiantes y 133 docentes de 131 centros educativos de la Región de Murcia han trabajado en la creación del ‘Inclusionario’, el diccionario más democrático e inclusivo de la historia y el primero con palabras que definen la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Se trata de una iniciativa impulsada por el 40 Concurso Escolar de la ONCE que, en esta edición, ha invitado a todos sus participantes a formar parte de la historia de la inclusión en nuestro país, tras cuatro décadas en las que ha ayudado a estudiantes y docentes a promover la formación en valores como el compañerismo, la inclusión, la igualdad y el trabajo en equipo.

La participación en esta edición se ha realizado por aulas completas, teniendo que plasmar una nueva palabra de carácter inclusivo y su significado en un cartel creativo. Para ello, han podido escribirla a modo de ‘lettering’, o incluso, como en algunos diccionarios, hacer un dibujo que acompañe a la palabra y que ayude a apoyar su definición.

En esta 40 edición del concurso se han presentado 146.022 estudiantes y 2.492 docentes de 2.230 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Secundaria, además de Educación Especial y Formación Profesional. Las categorías de participación son: A (3º y 4º de Primaria), B (5º y 6º de Primaria), C (1º- 4º ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas ellas participan bajo las mismas condiciones y han presentado el mismo trabajo para componer el ‘Inclusionario’.

Como material de apoyo l@s docentes han tenido disponible material didáctico (en formato online), elaborado por personas expertas en la materia, todo ello sobre los diferentes hitos en la inclusión de las personas con discapacidad, también desde el punto de vista de las palabras.

‘ONCITY, el videojuego que nos hace iguales’

Entre todos estos materiales, ha destacado ONCITY II, la segunda entrega del videojuego educativo y accesible, para todas las edades, condiciones y perfiles, que invita a ponerse en la piel de las personas con discapacidad y viajar en el tiempo, junto a los personajes del videojuego, para conocer cómo ha evolucionado la inclusión en nuestro país.

Puede jugarse en cualquier dispositivo con navegador, con cualquier tipo de control (mando gamepad, ratón, teclado, pantalla táctil…) y conectividad de lectores de pantalla para faci.litar la completa accesibilidad a las personas ciegas. Está compuesto por minijuegos, preguntas quiz y divertido contenido sorpresa a través del cual los estudiantes podrán realizan un viaje por las cuatro décadas del Concurso.

Tras finalizar el viaje en el tiempo y superar todos los retos del pasado, los estudiantes llegan al año 2024, donde se suman a la historia de la inclusión a través de su trabajo de participación creando una nueva palabra que formará parte del ‘Inclusionario’.

El jurado de la Comunidad Autónoma de Murcia, presidido por Fidel Molina Diaz, jefe del Departamento de Coordinación y Talento de la ONCE Región de Murcia, ha valorado de forma especial la creatividad y la calidad de los trabajos. Esta edición, han participado como jurado Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Murcia; Patricia Iglesias Rey, maestra ONCE; José Luis Aedo Cuevas, vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y presidente de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) y Pedro Mondéjar, director general de Atención a la Diversidad; y Joaquín Vallés García, periodista y responsable del área de Diseño y Maquetación del diario La Opinión de Murcia;