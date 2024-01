Los niños y niñas murcianos han vuelto a demostrar, un año más, su solidaridad con la donación de cerca de 4.000 juguetes durante esta Navidad que ya ha tocado a su fin. Así lo anunció la pasada semana el alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta, junto al concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, durante la entrega simbólica de los juguetes donados a las distintas entidades sociales.

En concreto, el Punto Solidario ubicado en el Gran Árbol de Navidad ha recogido durante estos días tan especiales más de 3.500 juguetes de parte de los niños murcianos, a los que hay que sumar los más de 550 recolectados por la Escuela de Hostelería del Ayuntamiento de Murcia gracias a la iniciativa ‘Dulces Navideños Solidarios’, realizada el pasado 22 de diciembre en la plaza Glorieta de España.

Cáritas, COPEDECO, Manos Unidas, AMUPHEB, Fundación Secretariado Gitano, Iniciativas Locales, CEPAIM, Nuevo Futuro, Crecer, Coordinadora de Barrios Asociación Murciana de Fibrosis Quística y Salzillo Servicios son las entidades que recibirán todos los juguetes donados por los niños murcianos para repartirlos a los pequeños más necesitados.

El alcalde de Murcia explicó, asimismo, que estas asociaciones son las que «llegan donde nosotros no llegamos, las que hacen lo que nosotros no somos capaces de hacer, las que consiguen lo que nosotros no somos capaces de conseguir. Ellos no solo trabajan en Navidad, lo hacen los 365 días del año, en los colectivos, en los grupos humanos vulnerables que ellos atienden», y añadió que «ellos van a ser los que van a dar, estoy seguro, el mejor fin a todos estos juguetes, los que van a conseguir que lleguen de verdad a aquellas personas que más lo necesitan».

Como novedad, el pasado jueves tuvo lugar el tradicional reparto de Roscón de Reyes. En concreto, más de 4.000 porciones de un roscón de más de 160 metros alrededor del Gran Árbol, en una jornada en la que también continuaron, como cada día, los talleres en este punto céntrico de la ciudad de Murcia esta Navidad.

Estreno del Cuento de los Reyes Magos

Asimismo, el propio jueves tuvo lugar, a las 18.30 horas en la plaza Julián Romea, el estreno del Cuento de los Reyes Magos. Se trató de un espectáculo teatral de circo aéreo en el que cual se pusieron en valor los principios y convicciones de los Reyes Magos.

Este cuento acaba con moraleja y con la invitación a los más pequeños a iluminar su ventana con la luz de la Navidad que se les entregó en el acto para que sirviera de atracción hacia sus casas durante la Noche de Reyes.