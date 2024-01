Liverpool es una ciudad del condado de Merseyside, situada en el noroeste de Inglaterra, sobre al este del estuario del río Mersey en el Reino Unido. Con una población de unas 500.000 personas, Livepool sonará fuera de Inglaterra sobre todo a los aficionados del fútbol. Y no es para menos, ya que la ciudad tiene no uno sino dos equipos de fútbol presentes en la Premier League: el Livepool y el Everton, que son, como no podía ser de otra manera, grande rivales en la ciudad.

Sabiendo lo anterior, a nadie extrañará que lo primero que recomendemos a aquellos que se aventuren a visitar Liverpool sea ir a Anfield, el estadio del Liverpool FC, el club que más títulos ha ganado en la historia del fútbol inglés. Ir a Anfield es uno de los sueños de todo futbolero que se precie, así que no puedes desperdiciar la ocasión de visitarel mítico estadio, comprarte una camiseta y hacer un tour por uno de los templos del deporte rey. Y ya que estás, visita también Goodison Park, el estadio del Everton. Es cierto que el equipo decano del fútbol en la ciudad no ha ganado tanto como su máximo rival, pero merece la pena visitar un estadio fundado en 1892 que todavía conserva ese espíritu clásico del fútbol inglés. Dejando a un lado el fútbol, la próxima recomendación es un clásico: The Cavern Club, el lugar que vio nacer a los Beatles y por el que pasaron bandas como The Rolling Stones, Queen o The Who. Un templo de la música que no se puede dejar pasar en una visita a la ciudad. Fue cerrado en los 70 y reconstruido en 1984.