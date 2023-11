El CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta de Beniaján lleva sumamente activo en proyectos europeos pertenecientes a Erasmus+ y eTwinning durante los últimos años.

Aparte de sus numerosos proyectos Erasmus+ (‘Top Secret’, ‘Dressed to CLIL’, ‘Reaching for the stars via inclusive CLIL and ICT’ y ‘Stepping stones to Green CLIL through ICT and SDGs’), este centro público de Beniaján cuenta con la Acreditación Erasmus+ después de sacar una nota muy positiva tras la evaluación de su proyecto en la convocatoria de 2022.

Recientemente, ha sido el turno de 10 docentes de Educación Física de diferentes colegios públicos de Infantil y Primaria de Den Bosch, Holanda, que han venido a coger inspiración de los docentes especialistas de Educación Física del CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta y compartir con ellos buenas prácticas enseñando Educación Física a través del inglés a los chicos y chicas de este colegio público bilingüe.

Además, gracias a la Acreditación Erasmus+ de Ato-Skolkenring de las autoridades educativas de Den Bosch, Holanda, una experta en Educación Física bilingüe (Christel de Jong) y el experto y professor de la Universidad de Murcia y CEIP Ntra. Sra. de Fátima de Molina, Juan José Pérez Soto, han dado dos talleres a profesores de este colegio de Beniaján, a los profesores visitantes procedentes de Holanda y a docentes diversos de otros centros de la zona como el IES de Beniaján y otros centros de Algezares y otras pedanías del municipio murciano.

Una experiencia única gracias a Erasmus+ y la determinación por una enseñanza pública bilingüe de calidad del CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta de Beniaján. Es la primera vez que un evento así ocurre en nuestra región en lo que se refiere al área de Educación Física gracias a Erasmus+.