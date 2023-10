El CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta de Beniaján acogió a profesores y alumnado procedentes de Nuuk, capital de Groenlandia, dentro del marco del programa Erasmus+ KA122 de la Unión Europea.

El colegio de Beniaján lleva años participando de manera sumamente activa en Erasmus+ a través de diferentes iniciativas, como los proyectos ‘Dressed to CLIL’, ‘Top Secret’, ‘Reaching for the stars via inclusive CLIL and ICT’ y ‘Stepping stones to Green CLIL through ICT and SDGs’. Estos proyectos han servido para que el centro se forme en metodología CLIL para la enseñanza bilingüe, profundice en sus buenas prácticas con el uso de las TICs, y aumente el carácter inclusivo del centro. Asimismo, los alumnos de Primaria e Infantil participan en actividades colaborativas de intercambio online con sus colegas de la UE y muchos alumnos de quinto y sexto han podido viajar becados a otros coles socios de Irlanda, Eslovenia, Reino Unido, Francia, Holanda, Dinamarca, entre otros.

Esta vez ha sido el turno de acoger a una veintena de alumnos de Groenlandia junto a tres profesores de un colegio público de Nuuk. Durante la semana en Murcia, los alumnos, además de compartir clases con los niños del CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta, han participado en actividades culturales que han significado todo un antes y un después para los chicos y chicas del colegio de Groenlandia, ya que muchos ni tan siquiera habían venido a Europa y menos al Mediterráneo.

Además, tuvieron la gran oportunidad de disfrutar de un día en el CEIP Nuestra Señora de Fátima de Molina de Segura, que colaboró en esta movilidad haciendo del deporte (voleibol, fútbol, juegos tradicionales y diversas dinámicas) durante esa jornada escolar la unión de dos culturas tan diferentes a través del inglés dentro de Erasmus+.

Este noviembres erá el turno de un profesor de Inglés del CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta y de la directora del colegio de ir a Groenlandia a observar y compartir buenas prácticas con el fin de crear lazos más fuertes y traer nuevas ideas metodológicas a la escuela y la Región de Murcia.