Sin duda estamos acostumbrados a ver en diferentes series y películas que para festejar el día de San Patricio, patrón de Irlanda, muchas personas salen a la calle consumiendo de forma desproporcionada todo tipo de bebidas alcohólicas.

Siempre me gusta recordar que la fiesta no tiene por qué estar unida a cualquier tipo de accidente o situación fatal, sobre todo en carretera, ya que el consumo responsable de alcohol a partir de la edad permitida de los 18 años no debe terminar nunca en tragedia.

Está claro que es una mera coincidencia que el patrón de diversos cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia sea este misionero católico considerado el introductor del catolicismo en la isla gaélica, pero aprovechando el momento me gusta recordar la implicación que debemos tener todos sobre la seguridad vial y el respeto a los demás conductores.

Coincidiendo con esta efeméride, además de su 150 aniversario, la Policía Local de La Unión llevó a cabo una exhibición con diferentes sistemas de control de alcoholemia y drogas y con la instalación de un parque de educación vial portátil para los más pequeños en la plaza Joaquín Costa.

A través de diferentes actividades tanto niños como mayores tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la labor policial, con la exposición de diferentes materiales, sobre todo desde el ámbito de la seguridad vial y la movilidad.

Se realizó una demostración de los vehículos policiales, haciendo partícipes a los más pequeños de la importancia de los cuerpos de seguridad cuando existen todo tipo de emergencias, realizando simulacros con los medios de transmisión que hicieron que se vieran involucrados en una ficción de lo que puede ocurrir en el momento en el que llamamos al 112 cuando ocurre una situación de alerta o urgencia.

Junto a esta demostración se hizo también un despliegue del nuevo material adquirido por este cuerpo policial de la ciudad minera, específicamente un cinemómetro para el control de velocidad, el nuevo etilómetro evidencial para utilizarlo en caso de que el conductor vaya bajo los efectos del alcohol, así como también diversos accesorios utilizados para la defensa y protección policial en el día a día de la labor de seguridad ciudadana.

Quiero destacar que durante esta exhibición llevada a cabo hace dos fines de semana se instalaron, junto a un pequeño parque de educación vial, unas alfombras de simulación de equilibrio que junto a unas gafas simuladoras de alcohol y drogas pretendían concienciar sobre lo peligroso que resulta conducir un vehículo bajo los efectos de estas sustancias.

Desde aquí aprovecho estas líneas para felicitar a la organización de este evento, que me consta que gustó mucho por la variedad de actividades que se llevaron a cabo.