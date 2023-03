Los colegios CEIP San Félix de Cartagena, CEIP San José de la Montaña de Sangonera La Seca y CEIP Cipriano Galea de La Ñora han sido los ganadores en la Región de Murcia del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE. En esta ocasión, la entidad ha invitado a docentes y estudiantes a realizar trabajos que impulsen ciudades y municipios sin barreras como vía para la inclusión y la accesibilidad de todas las personas. Esta edición, la número 39, han participado 12.193 escolares de 231 centros educativos de la comunidad, bajo la coordinación de 242 profesionales de la educación.

En una sociedad en constante cambio en ocasiones se gana la batalla de la accesibilidad de las nuevas tecnologías y volvemos a encontrarnos con problemas que creíamos superados a pie de calle, como la irrupción de nuevos medios de transporte (patinetes, coches y motos eléctricos, bicis eléctricas y otros artilugios), y otros obstáculos que ponen en riesgo a muchas personas, no por su existencia, y sí por su mal uso.

Por ello este habitual y tradicional programa de sensibilización educativa ha presentado una propuesta pedagógica actual, atractiva y basada en la LOMLOE, para impulsar valores como el trabajo en equipo, el compañerismo, la inclusión y la igualdad desde la etapa educativa.

La participación en esta edición ha sido por aulas completas, teniendo que realizar una lona, a modo de valla publicitaria, con un diseño que ponga en valor la importancia de lograr una ciudad sin barreras, así como una sociedad inclusiva. Esta lona, se ha presentado a través de una pizarra digital disponible en la propia plataforma creada para esta edición.

En este 39 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 137.275 estudiantes y 2.795 docentes de 2.463 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Secundaria, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Para llevar a cabo este trabajo, los docentes han tenido a su disposición material didáctico en formato online, elaborado por expertos en la materia, sobre los diferentes tipos de discapacidad y acerca de la accesibilidad, que han servido de apoyo para facilitar la participación y comprensión de la temática de esta edición.

El videojuego ONCITY

Entre todos estos materiales, destaca ONCITY, el primer videojuego educativo y accesible impulsado por el Grupo Social ONCE, para todas las edades, condiciones y perfiles, que invita a ponerse en la piel de las personas con discapacidad y conseguir, junto a los personajes del videojuego, ciudades o entornos plenamente inclusivos.

ONCITY puede jugarse en cualquier dispositivo con navegador, con cualquier tipo de control (mando gamepad, ratón, teclado, pantalla táctil…) y conectividad de lectores de pantalla para personas ciegas. En esta edición un total de 25.382 escolares han descubierto este videojuego.

Disponible de forma gratuita y libre para todo el mundo, está compuesto por 12 minijuegos, más de 30 preguntas quiz y divertido contenido sorpresa como recomendaciones de películas, series o planes en familia, todo comentado en texto fácil y voz por los muy diversos personajes que habitan esta ciudad de color y respeto.

El videojuego recorre y explora libremente las distintas zonas de esta ciudad para conocer a sus habitantes y sus realidades o necesidades específicas, haciendo por el camino más accesibles espacios como el Museo, el Supermercado o el Parque, y terminar el agradable paseo repleto de retos en un nivel final, el Ayuntamiento, donde solicitar a la alcaldesa de ONCITY que cuelgue del edificio la “lona inclusiva” e inaugure en la ciudad la Calle de la Inclusión.

Jurado y premios

El jurado de la fase regional ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos. Presidido por Fidel Molina Díaz, jefe del departamento de Coordinación y Talento de ONCE en Murcia, ha estado compuesto por María Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de ONCE en Murcia; Joaquín Vallés García, periodista y diseñador del diario La Opinión de Murcia y profesor de la facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia; Francisco Polo Serrano, maestro ONCE; Juan Valero Olivares, representante del Tercer Sector, y Carmelo Cabañero Fernández, jefe de Explotación de la Plataforma Operativa ‘Ilunion’ en 112.

Las aulas ganadoras en esta fase autonómica recibirán como premio un smartwatch (un reloj inteligente). Además, pasan a la siguiente fase, la nacional, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los estudiantes y docentes que ganen esta edición a nivel nacional, en su respectiva categoría, tendrán la oportunidad de disfrutar del Festival de la Inclusión, un evento que tendrá lugar en su propio centro educativo y que contará con diversas actividades como música, espacio gaming o diferentes challenges.