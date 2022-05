los escolares animaron al real murcia al ascenso

El pasado domingo por fin llegó el deseado ascenso del Real Murcia, a Primera RFEF, después de once años. Y lo logró después de ganar en la final del play off a un Peña Deportiva de Ibiza (1-2) que vendió muy cara su derrota pero que no pudo hacer nada ante un equipo grana tocado por una varita mágica. Una varita mágica en la que mucho han tenido que ver los aficionados murcianistas más pequeños a través de los ánimos que han enviado desde los colegios de una buena parte de la Región que han empujado al club centenario hacia el anhelado ascenso.

Decenas de alumnos de los colegios como el CEIP Joaquín Cantero, de Las Torres de Cotillas; el CEIP, Federico Arce o el CEIP Nuestra Señora de las Mercedes, de la Puebla de Soto, entre otros, acudieron esta semana a clase vestidos de grana y el himno del centenario sonó en decenas de clases para enviar fuerzas a los jugadores del Real Murcia. Por este motivo, los aficionados más peques del Real Murcia han sido noticia estos últimos días en diferentes medios de comunicación regionales, entre ellos la televisión autonómica, 7TV, por los vídeos de apoyo al Real Murcia que han realizado y subido a sus redes sociales, alguno de ellos enviado incluso desde Madrid en la excursión realizada por alumos del Federico Arce al Parque de la Warner. Gracias a estos mensajes de apoyo y la fuerza de los doce mil murcianistas que se dieron cita en el Rico Pérez, muchos de ellos escolares que acompañaron a sus padres para ver el partido del Rico Pérez de Alicante, y por los miles que han animado desde Murcia, el Real Murcia aunque, de momento, solo vuelve a la tercera categoría del fútbol español, cuenta con una joven y nueva cantera de aficionados que han vibrado con las últimas victorias del equipo grana.