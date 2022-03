Última movilidad Del CEIP Virgen de la Vega con el proyecto Erasmus+

Lituania ha acogido la última movilidad dentro del proyecto ‘ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning’. En ella han estado representados los países: España, Estonia, Letonia, Lituania y Grecia. Los docentes han realizado diferentes seminarios de intercambio de experiencias y metodologías educativas, haciendo además un balance final sobre la idoneidad del proyecto y los beneficios e impacto que ha tenido sobre toda la comunidad educativa. También se realizaron diferentes visitas para conocer parte de la cultura lituana y los lugares más emblemáticos del país. A través de este proyecto se han trabajado objetivos dirigidos a la cooperación entre los diferentes países, la mejora de la calidad y excelencia educativa, la inclusión y equidad, y la innovación, siendo por lo tanto una gran experiencia, tanto para docentes como para alumnado.