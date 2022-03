Dublín, cien años del 'Ulises' de Joyce

En esta décima entrega de nuestra serie ‘Las 22 ciudades imprescindibles para visitar este 2022’, lista elaborada por el buscador de vuelos y hoteles jetcost, hoy viajamos hasta una de las ciudades irlandesas más literarias que este año celebra el centenario de la obra de James Joyce, Ulises, que se desarrolló teniendo como escenario sus más emblemáticas calles.

Dublín y el centenario del ‘Ulises’

Nunca una obra tan poco leída (hasta el final) con sus 265.000 palabras, ha tenido tal protagonismo y ha puesto tan en alza a una ciudad, como es el caso de Dublín.

Las 24 horas de Leopold Bloom un 16 de junio, en el Ulises de James Joyce, el agente publicitario convertido en el antihéroe de una de las novelas más laureadas por la crítica.

La ruta de Bloom en Dublín, muy popular y minuciosa y seguida por turistas y aficionados a la lectura de todo el mundo, es una odisea urbana por las calles de la capital irlandesa. Este acontecimiento será para Dublín y toda Irlanda un motivo de fiesta, especialmente el 16 de junio con el festival de Bloomsday. Este día, seguidores del clásico de la literatura moderna, llegados de todos los puntos del mundo, recorrerán los escenarios del libro tal y como hace el protagonista en una sola jornada.

Ulises lo comenzó a escribir Joyce en 1906, en Roma, donde viajó para trabajar en un banco. La revista estadounidense Little Review empezó a publicarla por entregas en 1918. Sus propietarias recurrieron a un impresor de origen serbio que casi no entendía inglés. La Sociedad para la Supresión del Vicio de Nueva York consideró el material inmoral y pornográfico, y detuvo la publicación en 1920. En 1922, la librera norteamericana Sylvia Beach, propietaria de la emblemática librería Shakespeare & Co, editó la obra en París en 1922 con una estrategia parecida: un impresor de Dijon que no entendía inglés. En Estados Unidos el veto no se levantaría hasta 1933, y en 1934 apareció la primera edición allí.