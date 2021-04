El Concurso Escolar del Grupo Social ONCE ya ha elegido a sus ganadores en nuestra comunidad. Los trabajos elaborados por los centros educativos CEIP Nuestra Señora del Rosario, de la pedanía de Ramonete, en Águilas; CEIP Cipriano Galea de La Ñora, en Murcia, y el centro concertado San Francisco de Asís de Yecla representarán a la Región de Murcia en la fase nacional de este certamen, que se lleva celebrando desde hace 37 años.

Esta edición ha llevado por lema ‘ConexiÓN, AdicciONFF. Esto no es un juego’, con el que se ha invitado a docentes y estudiantes a transmitir a niños y jóvenes la importancia de realizar un uso responsable y apropiado de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y no abusar de ellas, ya que esto puede conllevar riesgos y consecuencias indeseables.

Para ello, los estudiantes participantes han tenido que crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad. Para ello, el concurso pone a disposición de los colegios diversas herramientas didácticas para debatir y trabajar en clase sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando después propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas.

Cuñas de radio y carteles

La participación se realiza por aulas completas (un trabajo por cada clase) bajo la supervisión y la coordinación de un profesor. Los estudiantes de Primaria y de Educación Especial han tenido que crear una cuña radiofónica de un minuto de duración en la que han transmitido un mensaje sobre el buen uso de las TIC por parte de los menores. En esta categoría, el centro educativo ganador ha sido la clase de 3º de Primaria del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Águilas. En su cuña, que lleva por título ‘Ten cuidado con la adicción, a veces puede más que el corazón’, podemos escuchar a un niño que prefiere estar encerrado en casa jugando a la consola con desconocidos que pasar el tiempo en la calle con sus amigos reales.

Igualmente, los estudiantes de Bachillerato y de Formación Profesional también han realizado un mensaje de radio con el que nos animan a hacer un buen uso de internet, las redes sociales y los videojuegos y advierten sobre los riesgos que puede llevar su uso sobre la privacidad y la exposición de datos personales, entre otros aspectos negativos de las TIC. En esta categoría, el colegio ganador ha sido el trabajo titulado ‘Followers por el mundo’, realizado por la clase de 5ºA del colegio Cipriano Galea de la pedanía murciana de La Ñora. Su trabajo nos ofrece varios testimonios de niños sobre el uso que hacen de internet como, por ejemplo, conectar con familiares que están lejos y que no han podido visitar durante el confinamiento.

Por último, los estudiantes de Secundaria han tenido que realizar un cartel publicitario bajo el mismo objetivo de formentar el uso responsable de las tecnologías y evitar abusar de ellas. La obra ganadora ha sido la presentada por la clase de 4º de ESO del colegio San Francisco de Asís de Yecla, que lleva por título ‘No te en-redes’. En ella podemos ver a un joven encadenado dentro de un diabólico teléfono móvil y rodeado de unos fantasmagóricos iconos de redes sociales «El mal uso de las tecnologías por parte de los adolescentes puede crear una fuerte dependencia. El uso constante, por ejemplo de las redes sociales, puede llegar a ser obsesivo, es decir, convertirse en una adicción. Este trabajo intenta transmitir la obsesión que se puede llegar a sufrir si se hace un mal uso de ellas. El estar encadenados a su uso nos hace mirar a otro lado,dejando en el camino otras cosas más importantes de la vida», comentan los alumnos que han realizado este original trabajo.

Todas las obras presentadas han incluido también guiones de texto y audiodescripciones con el fin de facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad.

En la presente edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 230 grupos escolares de 40 centros educativos de la Región de Murcia

Jurado

El jurado del concurso, presidido por Fidel Molina, jefe del Departamento de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos de ONCE en Murcia, ha estado integrado esta edición por María Teresa Lajarín, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Murcia; Antonio Almela, maestro de ONCE; Diego Aguilera, maestro de la Consejería de Educación, y Joaquín Vallés, periodista y responsable del área de Diseño del periódico La Opinión de Murcia.