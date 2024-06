La eterna ninguneada y maltratada

El jueves 23 de mayo nos levantamos con otro varapalo para la Región de Murcia: la decisión de la paralización del proyecto de construcción de la dársena de El Gorguel y, además, la imposición de durísimas restricciones a la ampliación del puerto industrial de Escombreras, también conocido como proyecto Barlomar. Con esta decisión, el Partido Socialista ha firmado la sentencia de muerte de la Región, porque si nosotros no tenemos El Gorguel, no vamos a poder equipararnos, a nivel de movimiento de mercancías, con el resto de puertos del Corredor Mediterráneo, ni vamos a poder despegar económicamente.

El proyecto del Gorguel era la esperanza de mejorar nuestra renta per cápita, que, a día de hoy, es de las más bajas de España, y de nuestra industria, que tuvo uno de los peores resultados en el último trimestre de 2023 con un -9,5%, frente al -1,9% nacional. Esto supone el segundo mayor descenso medio de todas las comunidades autónomas, tan solo por detrás de Asturias.

La construcción del puerto de El Gorguel habría supuesto la obra de infraestructura más importante en décadas. Habría estado destinado al transporte de contenedores y cargas ‘roll-on/roll-off’, con una capacidad para 3,8 millones de contenedores al año. Además, permitiría el atraque de megabuques y reforzaría la capacidad portuaria y logística de España en la fachada mediterránea, ganando en competitividad respecto a los puertos pujantes del norte de África y como alternativa a los puertos del norte de Europa. Esta obra de ingeniería habría sido fundamental para España y vital para la Región de Murcia. Se calcula que se iban a crear entre 40.000 y 60.000 puestos de trabajo, así como reforzar y ampliar la capacidad portuaria de España, y formar, junto a los puertos de Algeciras y Valencia, una de las áreas logísticas más importantes de Europa.

Habría impulsado infraestructuras clave como el Corredor Mediterráneo y el desarrollo de la ZAL de Cartagena y Murcia, habría supuesto una mejora para la explotación del aeropuerto y, sin duda, habría sido una fuente de atracción de talento y un impulso para la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

La Región de Murcia sin El Gorguel no va a poder despegar económicamente, esto es una evidencia, por lo que hay que hacer todo lo posible y lo imposible para que El Gorguel sea una realidad.

Desde Vox estamos luchando en todos los frentes; desde la Consejería de Fomento, con José Manuel Pancorbo a la cabeza, se planteó liderar una declaración por parte del Gobierno regional para instar al Gobierno de la nación a declarar la dársena de El Gorguel como Proyecto Estratégico de Interés Público de Primer Orden, pero fue vetada por el PP en la Comisión de Secretarios del Consejo de Gobierno con argumentos peregrinos, por lo que el Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional recogimos esa iniciativa y presentamos una moción al respecto. El mismo día que nos enteramos de la noticia registramos una declaración institucional en la Asamblea mostrando nuestro rechazo e instando al Gobierno nacional a que reconsiderara la decisión. Desgraciadamente no salió adelante, ya que el PSOE regional la vetó. Nuestra diputada nacional, Lourdes Méndez, pidió inmediatamente en el Congreso la comparecencia de la ministra Ribera para dar explicaciones de su decisión.

Con El Gorguel en marcha, Cartagena podrá liberar los espacios de las dársenas de San Pedro y Santa Lucía para el desarrollo de la ciudad, sacando del actual puerto el escaso movimiento de contenedores que tenemos a día de hoy y trasladándolo a la nueva infraestructura.

Nuestra Región es la eterna ninguneada, castigada y maltratada por gobiernos de uno y otro color. No podemos olvidarnos de que llevamos esperando una resolución para El Gorguel desde hace más de 14 años, en los cuales Mariano Rajoy, siendo presidente del Gobierno de España con una mayoría absoluta, firmó la paralización de El Gorguel, y en base a esa paralización vino el Partido Socialista y le dio la puntilla. Pero nosotros no perdemos la esperanza, está claro que no será con un Gobierno de Pedro Sánchez y seguro que tampoco lo será con uno de Feijóo, si llega a presidir el Gobierno, pero Cartagena tendrá el puerto que se merece para crecer, crear empleo y competir con los puertos del norte de Marruecos, esos puertos que se construyen sin respeto al medio ambiente, pero que aspiran a ser la puerta de las mercancías a Europa.

