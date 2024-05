Ha señalado López Miras que su gobierno y el PP se ocupan de las personas correctas y adecuadas, reprochando a la vez que Sánchez no lo haga. Unos días antes, Milei, con su particular y vergonzoso estilo, anunció que «la justicia social es una aberración». Estas expresiones vienen a demostrar que la denominada batalla cultural, otro neologismo de la ultraderecha que hemos asumido para no referirnos a la batalla ideológica que precisamente esta denigra, aunque la practique y la denomine de otra manera, ha subido de nivel y alcanza ya a conceptos esenciales y neurálgicos de la izquierda.

La estrategia de Vox no es solo ganar poder en las instituciones, sino también hacer que sus ideas ganen espacio ideológicamente instalándose en el sentido común de la ciudadanía como nuevos marcos de pensamiento. Es lo que te ha pasado, Fernando, ya hablas como Antelo cuando distingues del resto a las personas correctas o adecuadas.

Me pregunto quienes son las personas adecuadas y correctas de quienes te ocupas. Desde luego, los/as jóvenes no. El plan que ingeniosamente denominas ‘OporTUnidades’, refrito de medidas incumplidas a las que añades los programas que financia el Gobierno central y que eres incapaz de ejecutar, no solucionan, por ineficacia o inoperancia, ninguno de los problemas que les impiden iniciar su proyecto de vida.

Las personas más vulnerables, como las personas dependientes con reconocimiento de grado que esperan 210 días (la mayor espera del país) para que se les conceda la prestación correspondiente y que muchos mueren sin recibirla, tampoco.

Los/as alumnos/as cada vez más numerosos que estudian en barracones o que sufren las consecuencias de la falta de climatización porque no llegas a ejecutar ni el 50% de las inversiones anuales previstas en infraestructuras educativas, yo diría que tampoco.

Como tampoco los enfermos de covid persistente ni los 167.749 pacientes de las listas de espera sanitarias que sobrepasan el tiempo de demora permitido, de los que, como tantos otros colectivos, te desentiendes.

Te diré quiénes son para ti las personas correctas y adecuadas: los empresarios del agronegocio que campan a sus anchas inundando de nitratos contaminantes nuestros ecosistemas y los de la ganadería intensiva a los que permites ampliaciones sin exigirles las medidas ambientales que sí exige, sin embargo, la ley o los constructores voraces que esperaban con ansia la caída de la moratoria urbanística en la cuenca vertiente del Mar Menor. Ya te vale, Fernando.

