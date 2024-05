Están en la historia

La visita de la escritora María Dueñas a La Botica del Libro, en el barrio José María LaPuerta de Cartagena, el jueves pasado, fue recibida por un público entregado entre el que había diferentes generaciones. Con gran atención, alumnado y profesorado del Centro de Educación de Adultos, integrantes del Club de Lectura y otras personas lectoras que asistieron al evento, escucharon las palabras de la autora de El Tiempo entre costuras, e intercambiaron con ella impresiones y comentarios sobre sus distintos libros. Se creó un ambiente distendido y cercano en el que María, respondiendo a una de las preguntas que le hicieron, aludió a su pretensión de seguir dando protagonismo en sus obras a personajes femeninos. Una de las razones para ello es el hecho de que las mujeres han estado mucho tiempo silenciadas y hay relatos que contar.

Sobre qué decir de la mujer en la historia de Cartagena, puede verse en el Archivo Municipal de la ciudad portuaria una bonita exposición que presenta una muestra documental de los registros que se custodian, pudiendo verse entre ellos el primer breviario encontrado en la localidad y aledaños, del que se sabe por su firma que perteneció a una mujer.

También puede observarse un documento del siglo XVI que testimonia la denuncia de una mujer a su esposo por maltrato. Así mismo, nos encontramos con legajos sobre divorcios del XVIII o un cartel anunciador de un acontecimiento taurino en el que intervienen las señoritas toreras, datado a fines del XIX.

En referencia a la Cartagena decimonónica, hay en la exposición un espacio monográfico dedicado a Teresa Arróniz y Bosch, quien recibió por su novela Mari Pérez un premio de la Real Academia Española. Su poesía, influenciada por Espronceda y Zorrilla, se publicó en El fénix Cartaginés y en Brisas del Mediterráneo. Esta escritora cartagenera no siempre pudo firmar con su nombre y tuvo que utilizar en ocasiones el seudónimo de ‘Gabriel de los Arcos’.

Arróniz, junto a otras mujeres de Cartagena o relacionadas con Cartagena, ha sido fuente de inspiración de un documento elaborado por el CIFP Carlos III, que recoge representaciones fotográficas de mujeres que cambiaron la historia. Este documento audiovisual fue proyectado durante la Noche de los Museos en la fachada del Archivo Municipal.

En el documento no podía faltar, como no faltó, María Dueñas, que se sumó al proyecto aportando su propia fotografía, y María Teresa Cervantes, quien además de su imagen puso su voz en off a la lectura de uno de sus poemas. Como complemento al documento, un póster de carácter didáctico recoge 25 fichas explicativas sobre mujeres a resaltar en Cartagena.

El cronista Luis Miguel Pérez Adán resaltó en uno de sus artículos: «Tenemos que ahondar en nuestra historia y reivindicarnos como un pueblo al que los acontecimientos le han dado identidad propia». Y en ese ahondar en nuestra historia local desde una perspectiva de género surgen nombres propios que van identificando a mujeres que están en la historia, dando luz al papel que han desempeñado en los más diferentes y diversos ámbitos.

Suscríbete para seguir leyendo