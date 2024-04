Las citas de Ballesta

El alcalde de Murcia ha celebrado el Día del Libro, sin pretenderlo, con una cita de Paulo Coelho. Ayer subió a Twitter una foto de los nuevos carriles de movilidad en el Barrio del Carmen acompañada de una frase del escritor con la que, de manera críptica, quiere replicar al ministro de Transportes, quien amenaza al Ayuntamiento con reclamar la devolución de los fondos europeos destinados a dicho plan por no haber ejecutado supuestamente las obras de acuerdo al diseño inicial.

José Ballesta es un político muy dado a la cita literaria en sus discursos. Se nota que la mayoría de ellos son de su puño y letra precisamente por esto, ya que los autores que entrecomilla le son muy propios, pertenecen al parnaso de un exrector universitario de Ciencias que se aproxima a las Humanidades con la referencia a autores clásicos o convalidados como tales entre los contemporáneos. Si un escribidor a sueldo le proporcionara citas más sofisticadas o actuales no encajarían en la personalidad de Ballesta, alguien que busca en las autoridades induscutibles del pasado la esencia de los comportamientos del presente. Ballesta jamás sorprendería, como Yolanda Díaz, con una cita de Kalifatides. Lo suyo es Ortega y Gasset o Neruda.

Pero ayer perdió pie. Incapaz, por su personalidad institucional, de responder al ministro Puente en términos de confrontación política, recurrió de nuevo al distanciamiento intelectual, con tan mala fortuna que encontró la respuesta en una frase de Coelho. No importa el contenido de la misma, sino el autor.

No es preciso subrayar la cursilada. Puede que Coelho escriba alguna vez una frase interesante, pero es Coelho. Si un político cita a Séneca, pongamos por caso, puede quedar bien, pero si a renglón seguido recurre a Coelho se cae con todo el equipo. López Miras citó hace unos meses a George Orwell en la Asamblea Regional, y quedó claro que no lo había leído (no pasa nada), pero la inquietud que ahora nos asiste es que Ballesta a quien en realidad lea sea a Coelho. Lo peor es que, por la fecha en que lo ha desvelado, aparezca como su recomendación para el Día del Libro.

Suscríbete para seguir leyendo