La Región no va bien

Llevo unos meses, por no decir años, leyendo todos los días en los medios de comunicación titulares del Partido Popular y del Gobierno regional anunciando medidas que al final solo se quedan en eso, en meros anuncios que nunca llegan a hacerse realidad. Esto en mi pueblo es mentir e intentar engañar a las personas que acceden a esa información, que, en este caso, es la ciudadanía de la Región de Murcia. El Partido Popular no se cansa de mentir públicamente, con datos falsos y haciendo populismo barato. Pero, la realidad es que la Región de Murcia no va bien y las consecuencias las están sufriendo a diario las familias que viven en esta tierra, que no llegan a final de mes, que no pueden llenar la cesta de la compra, ni acceder a una vivienda digna, o que esperan durante meses a ser atendidos por su médico. La única realidad es que la Región de Murcia no va bien y está a la cola del país en la mayoría de los indicadores que miden el progreso y el bienestar social.

La política social en esta Región no va bien. Somos una de las comunidades con peor calidad de vida; tenemos los salarios y pensiones más bajos del país; somos una de las comunidades autónomas con más víctimas de violencia de género; más de 1.500 personas murieron el año pasado esperando su ayuda a la dependencia; miles de personas sufren agónicas listas de espera en sanidad; lideramos el déficit de plazas de residencias para mayores, y el 30 % de la población vive en riesgo de pobreza.

La economía en esta Región no va bien. En 2023 creció un 0,5 % del PIB por debajo de la media de las comunidades autónomas; el empleo creció menos que la media nacional, y la renta per cápita de las personas que vivimos en la Región es un 17,6 % inferior a la de la media de españoles.

La gestión de las cuentas públicas en esta Región no va bien. En 2023 tuvimos más de 900 millones de euros de déficit, el segundo más alto de toda España, y la deuda total de la Región alcanza los 13.000 millones de euros, con un aumento brutal de la deuda financiera en el último año de 743 millones de euros.

Las infraestructuras en esta Región no van bien. Al menos, las que dependen del Gobierno regional. En 2023 se licitó obra pública en la Región de Murcia por un importe de 868 millones de euros. Bien, pues de ese total, el 73 % corresponde al Gobierno de España; el 14 % a los ayuntamientos, y solo el 13 % al Gobierno regional, que tiene las carreteras que son de su competencia en un estado lamentable.

La educación y la sanidad en esta Región no van bien. Solo tenemos que ver que somos una de las comunidades con mayor tasa de fracaso escolar y que tenemos a 4.000 niñas y niños dando clase en barracones, además de las interminables listas de espera y que López Miras tampoco cumple su compromiso para construir nuevos centros de salud.

La protección del medioambiente en esta Región no va bien. Los sucesivos gobiernos del PP han provocado una de las mayores tragedias ecológicas de Europa en el Mar Menor, entre otros muchos desastres, porque, por desgracia, el Partido Popular siempre ha antepuesto los intereses económicos de determinadas empresas a los de la salud de las personas y la protección medioambiental.

En definitiva, López Miras intenta hacernos creer a todos que vivimos en el mundo de la piruleta, pero la auténtica realidad es que la Región de Murcia no va bien con el PP al frente. Así que, lo que tiene que hacer el presidente regional es dejar de victimizarse y preocuparse exclusivamente por los intereses de Feijóo. Debería centrarse en resolver los graves problemas que tenemos en la Región, que es su única responsabilidad, para lo que le votó la ciudadanía y por lo que le pagan un sueldo todos los meses, no para menospreciar y reírse de los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de la Región.

Ante esta lamentable situación, mi responsabilidad es hacer todo lo que esté en mi mano para que la Región prospere y la ciudadanía deje de sufrir las consecuencias de un Gobierno regional incapaz y ausente. Desde el PSOE de la Región de Murcia, nos seguiremos dejando la piel y seguiremos trabajando para resolver los problemas de la gente y conseguir que la Región de Murcia salga de este pozo.

