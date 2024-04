¿Qué pinta ahí López Miras?

Pillan a Koldo afanando pasta de la compra de mascarillas y llaman a López Miras a la comisión de investigación. Los socialistas no querían citar a Ábalos, pero han tenido que hacerlo por imposición de sus socios parlamentarios. Y es que les debió parecer que en una comisión de investigación sobre la corrupción en la compra de mascarillas nada tiene que aportar el ministro que pilotó la operación, pero es imprescindible el testimonio de López Miras, que ni siquiera conoce a Koldo. Va a ser que los socialistas no están tan enfadados con Ábalos, a pesar de que se pasó al Grupo Mixto.

El Gobierno de López Miras cometió un grave error durante la pandemia. Muy grave. Permitió que se vacunara anticipadamente el personal administrativo del Servicio Murciano de Salud, incluyendo su staff político y el de la consejería de Sanidad. Pero reaccionó a tiempo. No diré que lo hiciera sin iniciales reservas, pero lo hizo: dimitió el consejero y la cúpula de Salud. Las responsabilidades políticas quedaron saldadas, que es lo que corresponde en tales casos.

Pero por lo demás, este hecho es de naturaleza distinta a lo que se investigará en el Congreso de los Diputados. El ‘caso vacunas’ nada tiene que ver con la corrupción en la compra de mascarillas o del resto de material sanitario de urgencia. En la Región de Murcia no se ha dado denuncia alguna al respecto, y los datos parecen estar todos a disposición de los curiosos en el Portal de la Transparencia. ¿Qué pinta entonces López Miras en la comisión parlamentaria de investigación? ¿De qué indicios dispone el PSOE para hacer esta convocatoria que antes no haya insinuado en su labor de oposición en la Asamblea? Si es una llamada al tuntún por ver si sale algo ¿por qué no han sido citados también, por ejemplo, el valenciano Ximo Puig o el extremeño Fernández Vara?

Alguien pudo creer al inicio del ‘caso Koldo’ que, aun en su gravedad, se trataría de una actuación delimitada a ciertos personajes sin alcanzar a la médula del Gobierno. Pero a la vista de las cortinas de humo, de las líneas rojas trazadas alrededor de ciertos actores y de la voluntad de expandir la sospecha por viento y marea, tal vez convenga aparcar la ingenuidad y empezar a entender que tanto interés en desviar la atención no puede ser inocente.

