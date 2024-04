Nuria Domínguez Serrano: "Aún no me puedo creer que después de haber sufrido un tumor en la médula haya vuelto a correr"

Nuria Domínguez Serrano, en el Hopistal Santa Lucía de Cartagena. / Ivan Urquizar

¿Desde cuándo haces deporte?

Había hecho habitualmente deporte en gimnasio, spinning y poca cosa, pero me animé de forma regular por unas circunstancias especiales. Mis hijos son autistas, el mayor se me escapaba y me di cuenta de que no estaba en forma. Empecé a correr cuando los llevaba a sus terapias, que estaba en una zona de monte. Eso fue cuando tenía 42 años, no hace mucho tiempo.

Otros artículos de Dioni García

¿Corres en asfalto solo?

Antes hacía más asfalto, pero ahora me está enganchado mucho el trail, aunque a diario salgo en asfalto por comodidad, porque me pilla cerca de casa.

Al margen, hace un tiempo sufriste una grave enfermedad.

Sí, hace dos años y medio empecé a notar que se me dormían las plantas de los pies. Lo atribuí todo a correr, porque al principio esos síntomas los tenía por la mañana y después desaparecían. Empezaron a hacerme pruebas, pero como soy médico, no se me ocurría pasarme por la consulta de al lado para que me vieran. De repente cogí el covid y empecé con más sintomatologías de inestabilidad al andar. Entonces consulté a una neuróloga, pero no apareció nada de lo que yo tenía.

¿Y cómo lo descubrieron?

Porque me hicieron una resonancia magnética y apareció que tenía un tumor en la médula. Fue todo casual porque clínicamente no daba eso. Me lo diagnosticaron un lunes y el viernes de la semana siguiente me operaron. Fue una cirugía compleja, estuve ocho horas en el quirófano, pero tuve la gran suerte de caer en una manos maravillosas y salió todo bien. Luego también tuve suerte porque no necesité ni quimio ni radio. Que estuviera en buen estado físico me vino muy bien. Tuve la suerte de tener un gran equipo a mi lado y empecé la rehabilitación en cuanto salí de ahí.

¿Fue duro el postoperatorio?

El neurocirujano me dijo que no estuviera con mis hijos, porque ellos no entienden que tenga que estar en reposo, y en la clínica de lesiones medulares empecé la rehabilitación. Estuve dos meses con mis padres, alejada de mis hijos y mi marido, y la verdad es que me metí mucha caña porque salí del hospital y el lunes siguiente ya estaba haciendo rehabilitación. Yo pensaba en lo que era necesaria en mi casa, pero poco a poco fui cogiendo más fuerza, caminando ya sin apoyos, la verdad que muy pronto, y empecé a hacer más vida normal.

¿Cuándo volviste a correr?

Al año de operarme. A los diez meses ya empecé a hacer poquito y al año hice mi primera carrera de diez kilómetros. Fui poco a poco porque me daba miedo que no hubiera pasado el año, pero justo el día que se cumplía el año de mi operación, me lancé a hacerla.

¿Y qué sintió cuando cruzó la meta?

Mucha emoción. Fueron a verme mis hijos, mi marido y mi familia. Cuando entrando en meta vi a mis hijos, se me saltaron las lágrimas. No había vuelto a los ritmos que tenía antes, pero en ese momento había empezado a entrenar y era algo bonito para mí, porque solo tres semanas antes había empezado a correr. Ese año estuve corriendo de forma más irregular, pero desde agosto o septiembre sentí que ya corría como antes y que me encontraba más fuerte.

¿Qué secuelas tienes del tumor?

Sobre todo sensitivas. Las plantas de los pies las tengo dormidas todo el día, pero el movimiento me viene bien. Si estoy varios días sin correr, la pierna me duele más, por eso hacer deporte es como una terapia para el dolor. Me viene bien para muchas cosas.

¿Y cuándo entrenas?

Mira, si me lo pienso no lo hago. Yo tengo que salir muy tarde. El resto de gente entrena a primera hora, por la mañana, pero yo no puedo. Cuando los niños vienen de sus terapias y está mi marido, salgo y me pego mi carrerilla. Entonces es cuando encuentro hueco, pero se tienen que alinear los astros, por eso solo puedo salir dos o tres días por semana. Los fines de semana es más fácil que pueda salir un ratillo.

Pues para tener poco tiempo para entrenar, has conseguido algunos podios, como en la San Jorge Dragon.

Da mucho gusto, pero yo corro para disfrutar, no me creo presión. No me puedo creer que con todo lo que he pasado, esté aquí. Además, esa carrera fue muy especial porque la había hecho dos veces antes y el año pasado fue la primera después de operarme. Me hizo ilusión porque era un recorrido largo y la terminé. Desde mi operación siempre tengo el miedo de no terminar una carrera, me pongo nerviosa antes por si no lo logro, pero luego la termino. Ese día ni sabía que había hecho podio, fue mi marido quien me lo dijo.

El problema para ti es hacer entrenamientos largos.

En primer lugar porque no sé si mis pies aguantarían y, además, para entrenar distancias largas tienes que tener un tiempo que no me puedo permitir. Ya es bastante que mi marido se queda con los críos, pero es difícil, porque se ponen nerviosos los dos y a veces es difícil manejarlos.

¿Temiste no volver a correr?

Sí, hombre, además, tú no sabes lo que se puede complicar una cirugía. Viví el proceso por etapas, sin saber si iba a volver a correr, pero pensaba que ya me daría por otra cosa. El temor se lleva por dentro porque no sabes qué va a pasar. Ya en la rehabilitación veía que andaba rápido y me decían que volvería a correr, pero tampoco lo tenía como una frustración. Si empecé a correr con 42 años y no podía volver a hacerlo, no pasaba nada, pero claro, cuando vuelves a hacerlo piensas en la suerte que has tenido.

Pese a todo lo que has sufrido, estoy convencido de que te sientes una afortunada.

Me siento una persona muy afortunada porque he tenido mucha suerte, todo se ha desarrollado muy bien y llevo una vida totalmente normal. Tuve mucha fuerza mental porque tenía que hacer ejercicio para estar fuerte por mi familia. Ahora físicamente estoy fenomenal.