Solo cuenta amar y que te amen

Acertado nombramiento. El Consejo de Gobierno ha vuelto a nombrar presidente del CES al catedrático y exrector de la UMU José Antonio Cobacho para los siguientes cuatro años. Esta institución se prestigia con su elección, así que nos alegramos por el CES. Por cierto, los estudios y trabajos que ellos hacen públicos son siempre de gran interés. Es un sitio que funciona.

Muy joven y ya con las plataformas. Una niña, de unos seis años, le dice a la persona que la acompaña cogida de la mano, por la calle: «¿Nos vamos ya a casa? Quiero terminar de ver una peli en Netflix que empecé ayer».

Cambios. Ha sido una semana dura. Hemos tenido que cambiar muebles viejos de mi casa por algo más presentable, y ha habido que vaciarlos y extender su contenido por mesas y suelos. El panorama ha sido desolador. Nadie encontraba nada y lo mismo veías una bolsa encima de una caja que una caja encima de una bolsa. Qué espanto.

Sin retrocesos. Ya veremos lo que consigue Vox con su proposición de ley para reformar la existente del Mar Menor. López Miras ha dicho y redicho que no va a permitir nada que pueda dañar más de lo que está nuestra laguna y esperamos que lo cumpla. Porque se han dado algunos pasos, aunque pocos todavía, pero el paseo de la ministra y él mismo por la orilla, en amor y compaña, nos pareció muy bien a muchos de los que vivimos allí. Se notaba que esta vez estaban con ganas de ponerse de acuerdo y tratar de recuperar lo que otros han destrozado en una gran parte.

Solo eso. Miren que cosa tan bonita me encontré leyendo anoche: «Al final de nuestros días sólo cuenta si has querido a alguien y si te han querido a ti». ¿A que mola?

¿Quién es más? Sentados a una mesa de la terraza de un bar se hallan cuatro miembros de una familia con la que tengo amistad, así que me acerco a saludarlos. Hay un matrimonio y dos mujeres más. El hombre fue consejero con el PP y todos son cercanos a este partido. Bromeamos sobre los de derechas y los de izquierdas – ellos, comentando lo que escribo, me colocan a mí poco más o menos que en el PC- y nos acusamos unos a otro de a ver quién es más facha o más comunista y nos reímos mucho. Yo acuso a una de las señoras de ser la más de derechas del grupo familiar, pero la esposa del exconsejero dice: «Aquí, la que es más de derechas, soy yo y que nadie me lo discuta». Y todos lo aceptamos de muy buen grado.

Mala gente. ¿Por qué un partido de fútbol tan estupendo y emocionante como el del Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid tiene que verse oscurecido por la actitud vandálica de un grupo grande de radicales del Athletic que montaron una tangana en los alrededores del estadio y acabaron enfrentándose a la Ertzaintza lanzando vasos y botellas? Porque gentuza hay en todas partes.

Da miedo. En la archidiócesis de Toledo dos curas han dicho públicamente que le desean al Papa Francisco que se muera pronto. El arzobispo ha tenido que publicar un comunicado para mostrar su rechazo a estas declaraciones. Por lo visto uno de los curas dijo que estaba rezando mucho para que el Papa se fuese al cielo cuanto antes. Y el otro añadió que él también. Joder con los curas. Da un poco de yuyu eso de que recen para que se muera el Papa o cualquier otra persona. Parece una cosa demoníaca.

Una compra muy necesaria. Un hombre, jubilado, a otro, en una tienda de chinos: «Mira, me voy a llevar esta rasera que a la que tenemos se le pegan los huevos fritos y se les rompe la yema».

Asquerosidad. Qué asquerosidad, oiga, ver los debates y las declaraciones de los políticos estos días, todos lanzándose mierda los unos a los otros.

Cine. Esta semana he intentado ver dos películas dirigidas por muy buenos actores: Falling, de Vigo Mortessen, y The tender bar, de George Clooney. No he podido terminarlas. No me han gustado nada. Y Clooney es un buen director pero aquí no ha acertado, a mis cortas luces. Sin embargo, The silencing, una bastante nórdica, sí la he encontrado entretenida. Está protagonizada por Nikolaj Coster -Waldau, el del brazo de hierro de Juego de Tronos. Y, por último, la entrevista que le ha hecho David Trueba a Woody Allen. Está muy bien, aunque es algo corta. Daba para más.