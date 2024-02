Doce Goyas, ni más ni menos, le han hecho falta a Bayona para que me decidiese, finalmente, a ver su película. La sociedad de la nieve se convertía así, hace unos días, en la tercera película más galardonada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, después de Mar Adentro y ¡Ay, Carmela! Hazaña que no le es del todo ajena al director, pues con Un monstruo viene a verme consiguió hasta nueve. Y es que, incluso con su nominación a los Óscar, me he resistido todo este tiempo a revivir el drama.

Desde hace un tiempo, y creo que en gran parte a consecuencia de nuestra paternidad, venimos rechazando la exposición a contenido, sobre todo audiovisual, trágico, virulento o sustancialmente doloroso, ya que nuestra tolerancia a este tipo de imágenes e historias se ha visto drásticamente reducida. Ahora nos hacen más daño, nos perturban más y afectan a nuestro ánimo. Además, ya habíamos visto Viven (1993) y conocíamos de sobra la historia.