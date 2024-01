De terrazas, encuestas y calor

Otros emigrantes. Cada vez que leo una noticia de la llegada de pateras con inmigrantes argelinos a las costas de nuestra Región, recuerdo lo que me contaron personas que vivieron una experiencia similar, aunque en sentido contrario. Cuando en nuestra Guerra Civil se vio que la resistencia de los republicanos era vencida por las tropas leales al levantamiento de Franco, un buen número de familias decidieron escapar por mar y partieron desde Cartagena, Águilas y otros lugares de nuestra costa en pequeños barcos, algunos de pesca y otros de recreo, tratando de llegar a Argelia. Unos lo consiguieron y otros no. Entre los que llegaron, estaba la familia de un muy conocido político murciano, entonces un niño. Se quedaron unos años allí, luego pasaron a Francia y por fin pudieron volver a España. Y aquí, aquel niño, hizo carrera como profesor y como político. (No digo su nombre por si a él, que me lo contó, no le parece bien, pero mucha gente de aquí conoce esta historia).

Falta de aparcamiento. Cerca de un colegio, en una terraza de un bar, cinco mujeres bastante jóvenes desayunan y charlan muy animadamente. Después de un rato, una de ellas se levanta y dice, ‘me voy, que tengo el coche en doble fila’, y todas se ríen y hacen comentarios graciosos sobre la posibilidad de que el propietario del coche al que está encerrando el de su amiga la estuviera esperando para armarle un escándalo, si sería guapo o feo, etc., etc.

Series. Sigo viendo la serie finlandesa All the sins, Todos los pecados, pero la primera temporada es la buena. Las otras dos se dejan ver, aunque no son tan interesantes. También estoy viendo The last tycoon, El último magnate. Es muy entretenida y la ambientación es perfecta. La verdad es que las películas que nos presentan los años treinta del siglo pasado en América, sobre todo si tratan del mundo del cine y el espectáculo, suelen ser muy atractivas. El protagonista de esta es Matt Boomer, que no lo hace mal, pero las actrices resultan más creíbles que los actores en esta serie, y casi siempre.

Condición indispensable. (Atentos. Este apunte no es apto para personas sensibles y de buen hablar) Haciendo un zapping, paso por la Cuatro y están con lo de First Dates. Hay una mujer de edad media explicando cómo le gustaría que fuese el novio que le habían buscado, y dice (cito textualmente): «Que sea alto, y sobre todo que se depile los pelos de los huevos. Eso es fundamental para mí».

Tristeza. Han encontrado el cuerpo del chaval que se ahogó en el Mar Menor. La verdad es que las circunstancias del accidente son rarísimas. Tres chicos que no saben nadar roban una canoa una noche de invierno y salen a navegar con un frio tremendo. Qué pena, oiga.

Emisoras. Un amigo me dice: «Esta mañana he escuchado en la radio una entrevista a Santiago Abascal. Le han preguntado si ocurre algo en la cúpula de su partido porque han pasado cosas algo raras últimamente, gente que viene y va, otros que se van sin venir y algunos, y algunas, que van contando cuentos y cuentas». «Me hubiera gustado oírlo a mí también, pero a esa hora estaba con mi rato semanal con Jiménez Losantos. Es como una droga para mí. Es que me río mucho con él», le explico.

De paseo. Parece ser que la hora de llegada a Murcia del primer AVE cada día es alrededor de la una. Imagínense que alguien tiene que venir de Madrid a hacer gestiones, a tener reuniones, a trabajar, en suma, y que pierde toda la mañana. Yo, que he tenido que ir mucho a Madrid para este tipo de cosas, tomaba el primer avión desde San Javier o Alicante y antes de las nueve ya estaba allí. Y la cosa se mantiene para ir a la capital en AVE, pero no para venir a la Región. O sea, que seguimos mal comunicados, además de ser paseados por el Levante español para poder llegar a Madrid.

Como en verano. Un matrimonio le está diciendo a otra pareja, en la calle: «Nos salimos a la terraza a tomar el sol a mediodía y nos estamos poniendo morenos. ¡En enero!»

Desconfianza. Cada vez que sale el CIS hasta yo dudo de que refleje la realidad. Se ha dicho tanto que todo está manejado y que se miente para favorecer al PSOE que la idea ha calado en la sociedad española. Y, luego, cuando se celebran elecciones, resulta que suelen acertar bastante, incluso más que otras encuestas de las que no dudamos tanto en principio. Pero, no hay más que repetir mucho que algo está mal para que nos lo creamos todos. Sin embargo, coincidir en lo bueno, ya es más difícil.

Frase que da que pensar. «El destino del hombre es su carácter», que dijo Heráclito.