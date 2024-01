Alguien lo ha hecho ya en un periódico de fuera. Yo lo voy a hacer en este que es de dentro. La guerra en Gaza ha dejado hasta hoy unos 26.000 muertos y más de 62.000 heridos. O sea, que uno de cada cien gazatíes ha muerto en los tres meses y medio de conflicto. La mayoría, mujeres y niños. Aterrador. Y no me olvido de los 1.200 muertos israelíes en el ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre. Extrapolando los datos, esta masacre a manos de Netanyahu se hubiera cobrado la vida de 3.600 mujeres y niños en la ciudad de Murcia. Espeluznante. Urge parar este genocidio. La comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados. Algunos lo intentan. Tedros Adhanom, director general de la OMS, tras calificar las condiciones de vida en Gaza como ‘infernales’, ha pedido desesperadamente un alto el fuego. Borrell también ha presentado un plan de paz que contempla la creación de un Estado palestino como condición indispensable. Una vía de esperanza que merece nuestro respaldo y compromiso, en palabras de Sami Naïr. ¿Crímenes de guerra? ¿Crímenes contra la humanidad? ¿Genocidio? Mientras escribo estas líneas, espero el pronunciamiento del Tribunal de la ONU. Habrá que escuchar atentamente lo que dice. Aunque me temo que, como también dice Adhanom, el infierno de Gaza va «más allá de las palabras».