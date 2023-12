No da igual

No es igualdad si da igual o no según quién lo haga. Al Gobierno le han reprobado el Fiscal General del Estado, y lo ha hecho el CGPJ. A mí la razón de la reprobación me parece válida: si tu primer nombramiento lo tira para atrás el Supremo con acusaciones de desviación de poder, tan bueno no serás en lo tuyo. Creo que el Ministro de Justicia debería haber cesado al actual Fiscal General del Estado. El hecho de que el CGPJ esté más caducado que el yogur 0% grasa en el frigorífico de un zampabollos como yo no es óbice para que la causa de reprobación sea cierta, aunque le diera el visto bueno en el mandato anterior del Fiscal. De igual manera y sabiendo que tienes una judicatura muy independiente, muy imparcial y muy todo lo que tú quieras pero bastante hostil, que no te va a pasar ni miajita porque lleva las pinturas de guerra hechas con la tinta de imprimir las sentencias, pues tienes que mirar tus nombramientos con doble lupa. Y se ve que Magdalena Valerio para presidenta del Consejo de Estado no pasaba. Pues ya está. Sin ningún drama. No es igualdad si da igual o no según quien lo haga. Montarse en el avión oficial y bajar de él a un medio de reconocido prestigio, por más que te esté zumbando portadas día sí y día también, no es de recibo, como ha hecho Moncloa con ABC. Vetar, aunque sea de manera sutil, a medios de comunicación, te equipara con lo que precisamente dices combatir desde el Gobierno. Es más, la regla general debería ser hacer lo contrario que lo que hacen los partidos de la oposición a tu Gobierno. Si eso lo hace Vox, porque lo ha hecho, no deberías hacerlo tú, porque más que mujer del César eres César mismo, aunque sea por cuatro años. De la misma manera, siempre se deberían admitir preguntas. Eso sí, de aquellos medios que hacen periodismo, siquiera formalmente. Hay periodistas acreditados en el Congreso que se quedan solos cuando hacen preguntas porque sus propios compañeros no los reconocen como colegas, por más que tengan una carrera. Por más que a usted le guste lo que preguntan.

Hacer de cada caso una guerra me parece que es dar casito a quien te plantea batallas a la vuelta de cada esquina, y como Gobierno sustentado con un pacto con ocho partidos, de los cuales uno ya ha dicho que no tiene ningún problema en votar en contra tuya en una moción de censura, cuanta más munición reserves, mejor, porque en esta legislatura ser miembro del Gobierno va a ser, figuradamente, claro, como pasear por las calles en el sitio de Sarajevo. Spoiler, no es un paseo agradable, porque, figuradamente, claro, han puesto de francotiradora a Cayetana Álvarez de Toledo, que tiene bastante cuello para asomarse tras el parapeto. Como si faltaran francotiradores. Entonces, querido lector de este periódico tan plural, le hago esa pregunta para que la digiera. ¿A usted le da siempre igual o según quién no le da igual? Y no me vale eso de que todos son iguales...