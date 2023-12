Sensatez y principio de asfixia

El hábito no hace al monje. Una señora muy bien vestida, recién peinada de peluquería, con zapatos de tacón y bolso a juego, le dice a su perrita que acaba de hacer pis, en la calle: «¡Cada vez estás más meona, pijo!»

Con conocimiento. En una tertulia de radio coincido con Jesús Jiménez, presidente de HoyTú (Federación de Hostelería y Turismo) y observo que es alguien que realmente conoce lo que lleva entre manos, y con profundidad, lo cual no suele ser habitual en muchos responsables de esto y de lo otro. El análisis que realizó sobre los problemas a los que se enfrentan los pueblos en la zona sur del Mar Menor, con el abandono de las instituciones, que parecen haber aceptado que Los Urrutias o Los Nietos carecen de interés para ellos y que hay que dejarlos caer y allá películas (el otro día vi que en la urbanización Estrella de Mar se vendía una casa por 50.000 euros, lo que no es extraño con los lodos y los malos olores de que disfrutan los de allí). Qué pena, oiga, son sitios ideales para vivir, a 15 minutos de Cartagena y a 40 de Murcia.

Disyuntiva. Cuando ustedes lean esto faltarán 21 días para Nochebuena. Habrá que comenzar a pensar qué comprar para cenas y comidas en una familia numerosa como la nuestra. Y siempre la misma disyuntiva: ¿me desmadro o no me desmadro?, ¿me paso con los menús o llevo a cabo la opción de la sencillez en la cocina? Lo malo de la sencillez es que tiene mucho más trabajo de elaboración que la lujosa.

Carne cara. Una mujer en la carnicería: «Nena, ¿a cómo tienes el solomillo de ternera?» «A 46 euros» responde la joven vendedora. «Y, si vas a comprarlo para Navidad, hazlo ya, que luego estará más caro y no será tan bueno como el de ahora. Lo congelas y ya está», añade. «¿Cuánto pesa uno entero?», pregunta la mujer. «Unos 2 kilos y algo. Vienen saliendo por poco más de 100 euros’» le responde la chica. «¡La virgen santísima!», exclama la señora. Y se va.

Fuerte personalidad. Hablando de literatura, de libros y de autores, un amigo hace esta observación: «Jorge Guillén dijo que, cuando Federico García Lorca estaba en una reunión, no hacía frío ni calor, hacía Federico».

Drogando al crío. Me entero por la prensa especializada de que el hijo de Bárbara Rey ha dicho en una entrevista que su madre le ponía orfidales en el biberón para que no llorara por la noche y no diera la lata. Qué fuerte, ¿no?

¡Al ataqueee! Me gusta el equipo que está montando Feijóo en el Congreso para ejercer la Oposición. Es todo sensatez, respeto, afán de colaborar para que las cosas vayan bien en España, siempre dispuestos a pactar, a escuchar al oponente, a utilizar un léxico amable y educado que copiará la gente de la calle. Ahí están Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo, Rafael Hernando y demás seres humanos en la cúpula del grupo del PP. Me da pena Vox, porque a ver cómo consigue ahora llegar más allá en la beligerancia contra el gobierno de Pedro Sánchez. Lo van a tener un poco crudo para superar a estos nombres del Partido Popular.

Pornografía. Se ha hecho una encuesta en España sobre el porno que consumen los más jóvenes. Por lo visto comienzan alrededor de los 13 años, aunque se dan casos de chavales de 9 y de 10. Y lo peor, tienen acceso a porno duro, donde hay violencia durante los coitos, violaciones en grupo, bofetadas a las mujeres, y hasta principios de asfixia. Todo esto lleva a algunos a entender que eso es el sexo y tratan de imitar lo que ven. Es un verdadero desastre emocional lo que puede llegar a crearles a tan temprana edad.

Cine y series. Estoy terminando de ver una serie de cuatro capítulos que está muy bien y es algo distinta a lo que se suele llamar ‘thriller’, aunque va de crímenes y eso. Hablo de Asesinato en el fin del mundo, que es muy nórdica, o sea que tiene ese algo más para nosotros los de aquí, el paisaje continuamente nevado y una tremenda sensación de frío. Otra cosa, hay una película española por ahí, por las plataformas, que es simpática a la vez que algo distinta a lo que suele hacerse en nuestro cine. Se deja ver muy bien. Se llama El fantástico caso del Golem. En IMDB le dan poco más que un 5, pero yo me lo pasé aceptablemente bien. A lo mejor es que comienza a gustarme el cine basura.