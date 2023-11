No es lo peor, aun siendo erróneo, el carácter neoliberal de las políticas que López Miras impulsa desde su Gobierno, como es el caso, por ejemplo, de su política de bonificaciones fiscales, que ha rebajado a las rentas más altas 1.400 millones en la anterior legislatura mientras reclama cínicamente más financiación al Estado, no. Lo peor del Gobierno de López Miras, con diferencia, es su incapacidad e ineficacia en la mera gestión administrativa de los asuntos que nos atañen a los ciudadanos/as. No sitúo con ello la responsabilidad en los/as funcionarios/as, sino en quien la tiene: el estamento político que ostenta la función de Gobierno. Y si hay un ejemplo sangrante que destaca, entre los muchos a los que podríamos aludir, es el de la gestión del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia destinado nada menos que a proporcionar servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros/as mayores que se encuentran en esta situación.

Solo algunos datos para contextualizar: El Observatorio de la Dependencia que impulsa la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa al sistema murciano en último lugar de todas las comunidades autónomas (2,4 sobre 10); el plazo medio de resolución de expedientes desde la solicitud del grado de dependencia hasta la resolución de la prestación es de 504 días, la tercera comunidad autónoma que más dilata el proceso (media estatal 321); la espera media para el reconocimiento de la prestación económica o del servicio correspondiente, reconocido ya el grado de dependencia, es de 265 días (media estatal 104), en esta espera murieron en nuestra Región 1.243 personas en 2022. No recurras al argumento de la infrafinanciación, Fernando, para tratar de justificar lo injustificable. Te recuerdo que el único que recortó en Dependencia fue Rajoy en 2012 (143 millones de euros ha dejado de percibir Murcia en estos nueve años) hasta que el gobierno de coalición progresista rescató el sistema con un Plan de Choque 2021-2023 que ha supuesto 50 millones de euros de financiación extra a nuestra Región además de otros incrementos, Plan al que el Gobierno regional ha respondido incumpliendo los objetivos asumidos en los tres convenios anuales firmados, dedicando parte del dinero a otros menesteres e incrementando la lista de espera un 29,5% en 2022. Cuando menos nos debes una explicación a los/as ciudadanos/as en sede parlamentaria, Fernando. Déjate el juego de prestidigitador con el Trasvase, Sánchez o la amnistía y ponte a lo tuyo.