Alberto, date cuenta

Por fin tenemos presidente del Gobierno.179 votos, una mayoría absoluta de la cámara (más de 12 millones de personas), así lo han votado en primera vuelta el pasado jueves. Hasta el momento no he notado que España se rompiera, puede que hasta todo lo contrario, cuando el viernes el IBEX 35 lograba su mejor nivel desde antes de la pandemia.

Entiendo que a muchos votantes del partido socialista la ley de amnistía no les guste, pero la política es saber llegar a acuerdos y acercar posturas. Tras la investidura fallida del Partido Popular, la estrategia del PSOE ha sido la de negociar y llegar a acuerdos de Gobierno, y esto es legítimo, legal y constitucional. Palabras que al líder del Partido Popular le ha costado decir, para ser exactos, dos semanas. No fue hasta el propio día del debate de investidura del candidato socialista cuando dijo que la investidura era legal, pero moral.

Durante las semanas más tensas en la previa al debate, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha dicho cosas como que las elecciones del 23J eran fraude electoral y pedía una repetición, cuando nos ha dado la turra con que él es el ganador de las elecciones. Su partido y la extrema derecha han protagonizado manifestaciones en las calles, unas pacíficas y otras no tanto, en las que, desde mi punto de vista, se han traspasado todos los límites.

Pasaré de puntillas por los detalles del debate de investidura. Memorable la cita de Machado y la réplica de Feijóo citando a Ismael Serrano, pensando que citaba a Machado, y cómo remata la jugada para intentar arreglar el desastre y cita de nuevo al cantautor, esta vez haciendo referencia sin saberlo a una de sus canciones, que habla de la masturbación. Glorioso. Del resto de parlamentarios, mencionaré a Gabriel Rufián y Aitor Esteban, dos de mis parlamentarios favoritos por su oratoria en la tribuna del congreso. La extrema derecha, por su parte, no actúa como un representante público, ni presenta su modelo de país, solo se dedica a insultar y comparar al candidato a presidente con Hitler, y en cuanto le llaman al orden, patalea y se va a la calle, que es lo único que se le da muy bien: incendiar y arengar.

No me canso de repetir que el PP es socio de gobierno en varias Comunidades Autónomas de un partido antisistema de extrema derecha que está provocando, de manera intencionada y muy peligrosa, en la calle. Llevamos más de 13 noches de altercados violentos próximos a la sede del partido socialista intolerables. Muñecas hinchables y gritos de «hijo de puta» y «traidor» son habituales en el entorno de las sedes del PSOE. También ataques a la prensa, noche tras noche. Ningún miembro del Partido Popular ha sido capaz hasta la fecha de plantarse y no participar de todo esto, porque les recuerdo que la cuenta de X del grupo parlamentario del PP señalaba a los diputados del PSOE por votar ‘sí’ a la investidura de Sánchez.

Alberto, date cuenta, viniste para gobernar en la Moncloa desde Galicia, sin plan B, y no sabemos si llegarás a mantener la dirección de tu propio partido. Es necesario que, cuanto antes, te apartes de la deriva a la que Vox os está arrastrando. No es el camino del centro derecha que tanto quieres liderar. Hay que mirar al futuro y pasar página, el PP está solo, con una malísima compañía que cada día se está retratando de manera muy peligrosa, solo hay que ver al vicepresidente de Castilla León, día tras día manifestándose ante la sede del PSOE, o el diputado Ortega Smith, fiscalizando a la policía haciendo uso de su carnet de diputado nacional, ¿pero quién se han creído que son? Ya se lo digo yo, el cáncer de nuestra democracia. Espero que no les quede mucho recorrido y como el resto de partidos de la nueva política, les veamos desaparecer más pronto que tarde.

Eduardo Madina, al ser nombrado Secretario de Juventudes Socialistas, tras sufrir un atentado de ETA un año antes, citó un poema de Benedetti que Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, también mencionó. Me gustó y hoy lo cito para terminar esta columna, sin trolear a Feijóo:

.... Defender la alegría como un derecho

Defenderla De Dios y del invierno

De las mayúsculas y de la muerte

De los apellidos y las lástimas

Del azar y también de la alegría.