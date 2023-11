Si quiero una cosa, he de acomodarme a los inconvenientes que esa cosa exige. No se comprende muy bien que los diputados pidan para ellos, por ejemplo, psicodélicas formas de aceptación del cargo pero que luego no asistan a la toma de posesión de la heredera del trono. Y digo que no se comprende muy bien porque la misma, exacta, norma que los habilita para ser representantes de los ciudadanos es la que dice que esa persona, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, es heredera a la Corona de España, cuyo titular es el representante simbólico de todos y cada uno de los españoles, en esa forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, que da voz a través del voto a todos los españoles. Puedes asistir y, al mismo tiempo, protestar contra la monarquía sin perder la compostura, la gracia y el decoro. Es más, si lo haces así, el mensaje va a ser aún más punzante.

Esa era una de las cosas que me fascinaba de Puigdemont & cía. Lo que precisamente lo habilitaba no era que hubiera sido nombrado Molt Honorable en olor de multitudes, que no, sino que se sometió a la investidura de un Parlament, reconocido por la Constitución Española, con una serie de competencias reconocidas por la Constitución Española y una serie de poderes y deberes que emanan de la Constitución Española. Todo eso para lanzarse a un referéndum sin garantías y sin aval de la ley, en una idea equivocada de autodeterminación, que también está codificada en la ley internacional y en la que Cataluña no encaja, poniéndose un ejemplo, el escocés, en el que no cabía. Acusar al estado español de antidemocrático cuando ha sido precisamente el estado español el que te ha aupado a esa posición de poder en un proceso democrático es una cosa que me tiene loco. Ahora volvemos a hablar de Cataluña, como de las oscuras golondrinas, pero la conversación está teniendo más de Cataluña convergente que de Cataluña divergente. De venir de hablar del procés hablamos ahora de rodalies, y la propera parada es la deuda del FLA, que en la deuda del FLA, todo el mundo ha salido con unos cuantos euros de más. Incluida Murcia, con una expectativa de 2.000 millones menos de deuda. Eso, medido en Bernabeus, da para tres pelotazos y pico de desaladoras de escombreras. O para reforzar la sanidad pública, o la educación pública. La amnistía se resuelve con la vuelta al redil y el acatamiento del Estado de Derecho, al menos de lo que se lee en el pacto Esquerra-PSOE, de quienes se declararon unilateralmente independientes por un segundo. A mí también me fastidia mucho que Puigdemont no haya pasado por los juzgados y hasta en eso hay clases. En el ojo bizco de Junqueras hay más política que en toda la persona de prima donna de Puigdemont, que llevó a muchos catalanes y policías españoles a enfrentarse ahora al escrutinio de la ley. Algunas veces pienso que ojalá hubiera políticos tan combativos para la Región de Murcia. O que huyeran a Bruselas escondidos en un maletero. Me sirven las dos cosas.