Baile de nombres en la Glorieta

Transcurridos ya casi 100 días del gran triunfo electoral del popular José Ballesta, que cogió el bastón de mando con mayoría absoluta, los tres grupos políticos que han quedado en la Glorieta van cogiendo carrerilla y amoldándose a las rutinas de los cargos y de los procesos administrativos (eso en el caso de los nuevos). En este tiempo no ha habido muchos sobresaltos, pero sí se ha producido un baile de nombres, algunos de los cuales se han quedado en la travesía de un gobierno a otro para sorpresa de moradores y extraños en la casa consistorial.

Los populares se han quedado con la mejor parte del pastel de los cargos a dedo. De hecho, han realizado el reparto con los grupos de oposición -Vox y PSOE- y se han asignado 22 de los 29 puestos de libre designación con que cuenta el Ayuntamiento de Murcia. En esa ristra de cargos que se ha quedado el Gobierno (para eso tiene mayoría absoluta y no se recuerda por esos lares tanta acumulación) no ha tenido hueco para una de las periodistas históricas que ha acompañado a tres alcaldes en su singladura. No contaron con ella, aunque pronto encontró trabajo en la privada. Igual suerte ha tenido otra de las personas que también ha trabajado para varios alcaldes. En este caso, ella era funcionaria y su traslado a otro departamento causó sorpresa, casi conmoción, pero ahora, al parecer, está encantada.

Los nuevos fichajes del equipo de Ballesta se han ido adaptando al trabajo y, en algunos casos, han tenido que aprender corriendo. La gran novedad: la creación de la Oficina de Eventos, que ha obligado a los populares a dotarla de personal eventual con un coordinador y dos personas más. No es de extrañar que este departamento deba tener una estructura con la cantidad de actividades que es capaz de generar el Gobierno local. Que se lo digan a los conductores de los coches oficiales, que este verano, parece, se han hecho sus paseos a la playa para traer a algún que otro miembro de la bancada popular. Incluso hay circulando por ahí fotos del coche que suele utilizar el alcalde, por la autovía, camino de la costa. Un no parar.

Los socialistas también han prescindido de uno de sus nombres más importantes. La bancada socialista se quedó con cuatro cargos de libre designación (también llamados cargos a dedo o personal eventual). La gran sorpresa vino cuando uno de esos cargos no fue ocupado por Javier Mármol, el que ha sido durante años secretario del grupo socialista y jefe de Gabinete de José Antonio Serrano en los dos años que el líder local del PSOE fue alcalde de Murcia. Lo que ha causado extrañeza es que no hayan contado con él en esta nueva etapa pese a que fue el que negoció con los populares el reparto del personal eventual.

Dicen las malas lenguas que había ediles que no estaban muy a favor de que siguiera en el grupo socialista, en el que se integró el expodemita Ginés Ruiz Maciá, y a quien algunos sitúan, en un futuro no muy lejano, fuera de la Corporación para que corra la lista socialista y poder meter de concejal a gente de pedanías. No parece que esta medida vaya a aportar mucho al grupo socialista que, en cambio, puede perder bastante si se marcha Maciá. También puede ser que dimita Serrano y corra la lista, aunque el exalcalde, de momento, quiere seguir hasta que haya gobierno en España. O, al menos, eso es lo que pregona.

En Vox cambian las liberaciones de sus concejales. El portavoz local de los de Abascal, Luis Gestoso, ha pasado a estar en dedicación exclusiva con un bonito sueldo. Le ha dejado el puesto Fernando Sánchez-Parra, que pasa a tener dedicación parcial. Por cierto, los tres cargos a dedo de Vox, de los mejores pagados de la Corporación. Por nadie pase.