La burbuja

Para traerlo de vuelta han hecho falta cosas: ha sido un verano infernal apelando a su lógica, haciéndole ver que lo que decía, aunque tenía visos de veracidad, no era cierto. Y, bueno, visos de veracidad variable, que unas veces aquellas noticias están bien hechas para que resuenen en su burbuja interior pero otras parece que es él el que quiere verlas como ciertas, aunque sean una burda manipulación. Todavía no he conseguido explicarme como aquel hombre que me había enseñado a debatir se refugia en argumentos pueriles que no se sostienen. Todo un señor de ciencias, que sabe hacer engranajes, que comprende cómo funciona una cierta lógica de causa y efecto, que si me dijeras que es de letras... Pero mira, parece que la terapia funciona, lo estamos sacando de ahí. Ojalá vuelva a ver que el mundo es todavía su mundo. No es en que él creció como el rey de la creación, como el macho alfa, que de eso también se quitó y no fue un alfa al uso. Aprendió, evolucionó, pero le faltaba dar el paso para llegar al mundo dónde están ahora su mujer, sus hijos y sus nietos.

—Y ¿qué dirías que fue lo que mejor funcionó? — Cuando le quitamos el WhatsApp.