No era la primera vez que lo traicionaban sus deseos, pero antes otros mejor dispuestos que él se habían adelantado, así que había sabido callar, en su rincón fresco y umbroso, y mientras tanto hizo de ese rincón un lugar donde el único eco que sonara fuera lo estupendo gestor y moderada persona que era él. Había abandonado la seguridad del virreinato y ahora era él quien estaba en la mejor disposición para cumplir sus deseos, aunque los disfrazara del manto de servicio a la patria.

Esa posición fue producto de las circunstancias, aunque necesitaron de un pequeño empuje que supuso el descabezamiento del partido. Que tampoco fue para tanto. Sólo hubo que tirar a dos. El resto pasaron a ser Brutos, como él. Ahora deseaba fervientemente que los cuatro escaños que necesitaba cayeran de su lado y había que empujar, hacer lo que fuera, incluso lo que le habían dicho a otros que no se podía hacer, porque el cuchillo estaba empezando a respirar y no quería formar parte de la estirpe de fantasmas que, en la soledad de la habitación, se le aparecían. Soraya, con su bolso; Teo, con su hueso de aceituna; Pablo, con las manos vacías, recordando que esta república de Brutos no pagaba a traidores si los traidores no servían.