Teo surca los vientos

Teodoro, a García Egea me refiero, claro, ha hecho un cripto. Y esta vez no va de monedas. Cripto, según la RAE, del griego kryptós, «oculto, encubierto». Un mensaje soterrado, diríamos. Pasa con los mensajes ocultos que la gente no los pilla, porque están ocultos. Hay que dejar alguna rendijilla por donde se filtre el guiño, la sutileza, lo subliminal. Pero si la intención asoma mucho, si resulta evidente, la cosa ya no está encubierta, y ya no es un cripto. Se ha de afinar mucho para que nadie pueda preguntarte: ¿qué has querido decir? Si te preguntan qué has querido decir es que han captado que has dicho algo que está encriptado.

Los políticos que pasan a la excedencia forzada suelen mantener un periodo de duelo que se expresa con el silencio. Sabemos que algún día ese silencio se romperá (unos tardan más y otros menos), pero en el intermedio a veces ofrecen señales, tiran alguna bengala. Estoy aquí, que diría Shakira. Compruebo que últimamente soplan buenos vientos en la Comunitat que permiten avanzar a buen ritmo#CapdelaNao pic.twitter.com/9J7mpOaUXu — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 12 de agosto de 2023 Teodoro ha dicho algo entre líneas. Con finura ciezana. Ha hablado del tiempo, que es de lo que todos hablamos estos días. El tiempo es una palabra polisémica, puede referirse al contador de la vida, a los sucesos de otras épocas, a los caprichos atmosféricos... Y es recurrente en la voz de los poetas, pues todos van a la busca del tiempo perdido. Teodoro es un poco poeta. Ha subido a Twitter un vídeo que muestra un instante de su navegación por aguas valencianas, en la zona del Cap de la Nau, y ha escrito: «Compruebo que últimamente soplan buenos vientos en la Comunitat que permiten avanzar a buen ritmo». Una imagen de esa singladura en Instagram registra un ‘me gusta’ de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Traducción: ¿qué clase de buenos vientos, según Teo, soplan últimamente en esa Comunidad, además de los marinos? Los políticos. ¿Por qué? Porque gobierna Mazón. ¿Y quién puso ahí a Mazón a machamartillo? Teodoro. Ahí está, sacando pecho de la herencia que dejó. Criptoherencia.